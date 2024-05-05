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Вихідні на Великдень 2024: чи будуть відпочивати українці цього року

Вихідні на Великдень 2023

Чи будуть вихідні на Великдень у 2024 році та скільки днів триватимуть, якщо так? Усю інформацію ми зібрали в матеріалі Нового каналу. Читай детальніше про вихідні на Великдень в Україні

5 травня православна церква святкує Великдень 2024. Католики уже відсвяткували його 31 березня. Нагадаємо, дати відрізняються через те, що цервки користуються різними календарями – григоріанським та юліанським.

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Вихідні на Великдень 2024: чи будемо відпочивати цього року?

Вихідні на Великдень 2024 в Україні будуть? Ні, цьоріч українці залишаться без додаткових днів для відпочинку на честь свята. Причина – воєнний стан у країні через повномасштабне збройне вторгнення рф. Відповідна норма передбачена трудовим законодавством, оновленим у 2022 році.

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