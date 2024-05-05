Новий каналG.spaceНовини

Сирна паска: як приготувати на Великдень 2024

творожна паска рецепт

Як приготувати сирну паску з цукатами та родзинками? Рецепт сирної паски з цукатами покроково на свято Великдень 2024

Великдень 2024 на носі: ще 31 березня католики збирались в колі родини, а 5 травня – зберуться православні. А це означає, що всі господині будуть займатися на кухні двома справами: фарбувати і розмальовувати яйця та випікати паски. Спеціально для тебе ми знайшли рецепт сирної пасхи з цукатами та родзинками, яка готується просто і швидко.

Зараз дивляться

Рецепт сирної паски з цукатами та родзинками на Великдень 2024

Сирна пасха з цукатами та родзинками: інгредієнти

  • 500 г сиру
  • 1/2 склянки цукру
  •  1 пакетик ванільного цукру
  •  1/2 склянки сметани 20-25% жирності
  • 100 г вершкового масла
  • 1/2 склянки родзинок
  • 1/2 склянки горіхів
  • 1/2 склянки цукатів

Паска великодня: рецепт класичний покроково

творожная пасха с цукатами и изюмом

Рецепт сирної паски з цукатами та родзинками на Великдень 2024

Готуємо сирну пасху з цукатами та родзинками покроково:

  1. Спершу потрібно підготувати продукти. Масло дістань із холодильника і залиш у кімнаті, щоб воно трохи підтануло, стало м’яким. Горіхи поріж і обсмаж на сковороді. Родзинки висип у чашечку і залий окропом. Поріж великими кубиками цукати.
  2. Через 10 хвилин злий воду з родзинок, виклади ягідки на паперовий рушник і гарненько відіжми.
  3. Сир перетри через дрібне сито, поки він не стане повністю однорідним, без грудочок.
  4. В окремій посудині змішай сметану, ванільний цукор і звичайний. Ретельно перемішай до повного розчинення цукру. Додай суміш до сиру. Збий або добре перемішай.
  5. Туди ж додай масло, знову перемішай до повної однорідності. Додай цукати, горіхи і родзинки, і перемішати сирне «тісто» великою ложкою, щоб інгредієнти розташувалися рівномірно.
  6. Тепер тобі знадобиться форма. Це може бути спеціальна розбірна форма для пасхи зі святковою символікою. Та якщо у тебе такої немає, бери будь-яку вертикальну форму або глибоку (в ідеалі – високу і нешироку) посудину.

7. Всередину форми поклади марлю так, щоб її краї опинилися зовні посудини. Ложкою переклади «тісто» у форму, поверх накрий краями марлі.

8. Пасху необхідно чимось притиснути. Можна, наприклад, поставити на марлю зверху банку або каструлю з водою. Форму постав у глибоку тарілку і залиш пасху на 10-15 годин у прохолодному місці (не в холодильнику!).

9. Періодично зливай з тарілки сироватку, яку буде виділяти сир під пресом. Через 10-15 годин зніми вантаж і постав пасху в холодильник на 2-3 години.

10. Декоруй пасху за власним бажанням. Можна її посипати цукатами, горіхами, прикрасити фігурками з мастики або ж різнобарвною святковою посипкою. Увімкни фантазію, і твоя пасха буде особливою!

Фото: istock

Читай також:

Паска на Великдень 2024: як приготувати в мультиварці

Паннетоне: рецепт італійської паски на Великдень 2024

Паска з прянощами з мінімуму продуктів від Алекса Якутова

gspace великдень 2024 пасха правильное питание рецепт
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь