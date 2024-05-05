Великдень 2024 наближається! Католики святкують його 31 березня, а православні – 5 травня. Як красиво пофарбувати яйця на Великдень? Дивись ідеї для фарбування яєць на Великдень 2024

Підготовка до Великодня – це завжди особливий настрій, бажання створити незвичайне меню і поекспериментувати із фарбуванням яєць. Ми зібрали ТОП-5 легких способів перетворення звичайних яєць у святкові крашанки. Отже, запасаємося терпінням, вмикаємо фантазію і починаємо.

Зараз дивляться

Який би спосіб фарбування яєць ти не обрала, дуже важливо підготувати робочу поверхню. Застели стіл старими газетами або ж затягни його харчовою плівкою. Таким чином фарба не забруднить меблі, і тобі не доведеться проводити кілька неприємних годин зі щіткою і миючими засобами.

Паннетоне: рецепт італійської паски на Великдень 2024

Паска на Пасху 2024: классический рецепт

Як фарбувати яйця в цибулинні

Візьми з літрову банку цибулиння, кинь в холодну воду і доведи до кипіння. Як тільки вода закипіла, вимкни вогонь, закрий кришкою і залиш настоюватися 30 хвилин. В холодний відвар поклади сирі яйця, обклади їх з усіх боків лушпинням і провари 10 хвилин. Все, крашанки готові.

За допомогою все того ж цибулиння можна створити різноманітні орнаменти. Візьми гілочку петрушки, кропу, листочок клена або липи, невеликі квіточки. Приклади їх до яйця і поклади все разом в капронову панчоху. Міцно зав’яжи, щоб листочки не рухалися! Вари у воді з цибулевим лушпинням близько 5-7 хвилин. Вимкни плиту і залиш яйця у підфарбованій воді на 15 хвилин. Потім дістань, дай крашанкам охолонути, акуратно розріж шкарпетки і зніми листочки. Готово!

Як пофарбувати яйця у вині: інструкція та поради на Великдень 2024

Як пофарбувати яйця куркумою: найнадійніші способи

Як фарбувати яйця барвниками

Розведи у воді харчові барвники. Додай 1/3 чайної ложки оцту, щоб колір краще тримався. Поклади яйце у невеликій ополоник і опусти у фарбу половину майбутньої крашанки. Поступово занурюй ополоник у посудину, щоб вода з фарбою покрила яйце повністю. А потім знову підніми, щоб у воді залишився тільки низ яйця. «Викупай» яйце таким чином кілька разів, а потім на 2 хвилини залиш у воді лише нижню частину крашанки, щоб вона стала максимально насиченою за кольором. Градієнт готовий!

Як фарбувати яйця посипкою

Прикрасити яйця можна і без фарби! Розбий сире яйце в мисочку та збий його. У другу мисочку висип різнокольорову посипку, якою зазвичай декорують паски. Яйця, які ти плануєш прикрасити, звари круто. Дай їм охолонути, а потім занур кожне у збите яйце, а потім обваляй у посипці, щоб вона повністю вкрила шкаралупу. Красиво і дуже просто!

Як фарбувати яйця з мереживом

Для цього способу тобі знадобляться харчові барвники і мереживна тканина. Розведи в посудині фарбу, додай 1/3 ч. л. оцту. Яйця оберни мереживом в один шар і закріпи тканину ниткою, щоб не з’їхала. Опусти яйця у воду з фарбою і залиш на 10 хвилин. Потім акуратно дістань крашанки, дай їм повністю висохнути і охолонути, розріж тканину маленькими ножицями. Вишуканий мереживний орнамент готовий!

Як фарбувати яйця: Смугастики

Щоб прикрасити крашанки смужками, тобі знадобляться знову таки харчові барвники і звичайна клейка стрічка. Розведи в посудині фарбу, додай 1/3 ч. л. оцту. Клейку стрічку поріж на тонкі смужки. Якщо ти хочеш, щоб смужки були білими, то наклей цю стрічку відразу і потім занурюй яйця у воду з фарбою. Якщо ж хочеш отримати різнокольорових «смугастиків», спершу занур чисте яйце в якусь світлу фарбу, достань, дай повністю висохнути. Потім наклей у потрібних місцях смужки, і знову занур у фарбу, та вже темнішу. Цю процедуру можна виконувати кілька разів з різними фарбами, головне, щоб кожна наступна була темнішою за попередню.

Як бачиш, декорування великодніх яєць зовсім не така складна процедура, як здається на перший погляд. Можеш спробувати відразу кілька варіантів декору, і твоя великодня вечеря буде особливою. Світлого Великодня!

Як фарбувати яйця куркумою

Перш ніж приступити до фарбування дістаньте яйця з холодильника хоча б на годину, аби вони нагрілися до кімнатної температури. Не використовуйте для приготування відвару емальований посуд — шанс, що куркума надовго залишиться на стінках каструлі дуже великий. Для рівномірного кольору шкаралупи не забудьте додати оцет. Його також можна замінити лимонною кислотою або лимонним соком. А ще деякі господині радять перед фарбуванням куркумою протирати яйця спиртом.

Інгридієнти:

куркума – 3 ст.л.

оцет – 1 ст.л.

сіль – 1 ст.л.

Фарбування:

У металеву каструлю налийте 2 л води. Додайте куркуму, оцет, сіль перемішайте і поставте на повільний вогонь.

Зачекайте 5-7 хвилин поки куркума розчиниться, але не доводьте до кипіння. Покладіть у відвар яйця.

Після закипання варіть від 10 до 12 хвилин. Якщо хочете, щоб яйце вийшло блідо-жовтим, зніміть каструлю з вогню раніше. І навпаки, для золотистого кольору шкаралупи яйця слід залишити у відварі «настоюватися» на 3-4 години або навіть на ніч, але в такому випадку є ризик, що забарвиться білок.

Готові яйця опустіть в холодну воду.

Відполіруйте крашанки соняшниковою олією для блиску перед подачею.

Фото – pixabay.com

Великодній кошик: що складати на Великдень 2024