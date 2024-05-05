Великдень 2024: які фільми можна подивитися на свято

Великдень 2024 зовсім поряд! Найсвітліше свято року настане вже в квітні, тому всім нам потрібно добре підготуватися. Розповідаємо, які фільми можна подивитися всією сім’єю у вихідні на честь Великодня 2024 в Україні

Раніше ми писали, коли Великдень 2024 в Україні, а також докладно описували відмінність католицького Великодня та православного Великодня. Тому цього разу Новий канал підготував нову тему. Ми зібрали до Великодня 2024 в Україні декілька атмосферних сімейних фільмів та серіалів, які ідеально впишуться в атмосферу свята.

Зараз дивляться

Великдень 2024: дивимося фільм «Брюс Всемогутній»

Брюс Нолан працює репортером на телебаченні. Його люблять за цікаві та кумедні сюжети. Але йому хочеться більшого – стати ведучим новин у прямому ефірі. Одного дня через свої песимістичні настрої та кепський характер Брюса звільняють з роботи. Злий на всіх він висловлює усе, що накипіло саме Богу. Як не дивно, Він почув Брюса. Всевишній надумав провчити хлопця, наділивши його божественною силою. Спочатку Брюс радів, що став всемогутнім. А потім з’ясувалося, що сотні мільйонів людей потребують Його допомоги. Що ж, ніхто не казав, що керувати світом буде легко.

Великдень 2024: дивимося серіал «Бог зафрендив мене»

Майлз рано втратив маму. Через це він перестав вірити у Бога, що було абсолютно неприйнятним для його батька священника. Тепер Майлз всім і кожному намагається довести, що Бог – це просто вигадка. Іноді він піднімає цю тему у своєму подкасті. Одного разу після чергової розмови з батьком про Бога Майлз отримує запит на додавання в друзі від Бога на Facebook. Акаунт Бога починає пропонувати хлопцеві людей у друзі, які потребують допомоги. І він вирішує допомогти їм.

Великдень 2024: дивимося фільм «Небеса реальні»

Чи віриш ти в існування раю? А якщо хтось близький покаже тобі, що це реально? Родина Колтона, Соні та їхнього сина Тодда змінилася після переїзду у Небраску. Через нещасний випадок маленький хлопчик потрапив у лікарню, де під час операції переніс клінічну смерть. Після цього він почав розповідати своїм батькам, що він побував на небесах і спілкується з померлими. Як зрозуміти та прийняти те, що ніхто не може пояснити?

Великдень 2024: дивимося фільм «Завжди кажи «так»»

Сила позитивного мислення. Саме вона змушує людей робити надзвичайні речі. Так було і з Карлом Алленом. Йому завжди все не подобалося, він мав єдину відповідь на всі пропозиції – «ні» та ніколи не усміхався. Одного дня Карл зустрів старого знайомого. Той запросив його на семінар «Так – новий вид ні». Після нього вічно похмурий хлопець вирішив спробувати жити по-новому. Він забув «ні» і каже усьому лише «ТАК».

Великдень 2024: дивимося фільм «Чарлі та шоколадна фабрика»

Мабуть, потрапити у дитинстві на шоколадну фабрику було заповітною мрією кожного. Такий шанс випав хлопчику Чарлі. Він виграв один з п’яти квитків на екскурсію до шоколадної фабрики Віллі Вонки. Свого часу він виробляв найсмачніший шоколад у світі, доки конкуренти не викрали його секретні рецепти виробництва. Віллі звільнив усіх працівників та закрив фабрику. Виявилося, що увесь цей час він шукав справжнього поціновувача шоколаду.