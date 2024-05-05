Оля Полякова поділилася рецептом ідеальної паски на Великдень

5 травня православні християни відзначають Великдень. Співачка Оля Полякова вже багато років поспіль вдосконалює свій власний рецепт святкової паски. І нарешті їй вдалося віднайти форму ідеальної випічки.

– Дуже люблю пекти паски, тому що це творчий процес. Обожнюю сімейні традиції, пекти паски, тому що це надає сенс життю. Ти наче дотичний до народження чогось. Були просто яйця та молоко, а потім виходить така найкраща паска. Цей рецепт я розробляла 10 років поспіль, і тепер дарую його вам. Це буде найсмачніша паска, яку ви коли-небудь куштували, – говорить артистка.

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Співачка на своєму YouTube каналі поділилася новим відео з покроковою інструкцією із приготування паски. Рецепт артистки розрахований на 1,5 кг випічки.

Приготування починаємо з опари. Для цього потрібно 300 мл молока, яке необхідно обережно змішати з 75 г дріжджів і додати 300 г борошна. Лайфхак артистки полягає у тому, чим вищий у борошні вміст білка, то кращою вийде паска. Додаємо до опари 1 ч.л. цукру, гарненько все перемішуємо і залишаємо «відпочити» на 30 хвилин у темному та тихому місці.

Для приготування тіста треба розділити жовтки та білки 9 яєць. Білки залишаємо на глазур, а жовтки відправляємо у комбайн. Сюди ж необхідно додати ще 9 яєць, але вже з білками і жовтками, це за словами Полякової, зробить паску пухкою, але водночас вона не зачерствіє швидко. До маси додаємо 550 г цукру. Усе це змішуємо до високої піни. Після цього дрібно натираємо цедру 2 апельсинів і вичавлюємо з них сік. Додаємо у створену яєчну масу опару, і потихеньку замішуємо тісто, додаючи цедру апельсина та вводячи поступово борошно.

Поки замішується тісто, родзинки замочуються у коньяку або воді на одну годину. Поступово невеликими шматочками додаємо у тісто, що замішується, 400 г вершкового масла і трохи ванілі та ложку солі. За потреби можна додати у тісто молоко або сік апельсина чи, навпаки, борошно. Замішане тісто залишаємо «відпочити» на 20 хвилин і після цього вимішуємо його ще 10-15 хвилин. А тепер чекаємо 30 хвилин, доки тісто підійде.

Полякова розповіла, що останніми роками випікає паски у паперових формочках, тоді смаколики довше зашиються м’якими.

Коли тісто готове додаємо родзинки, обережно викладаємо його на змащений олією килимок і ділимо його так, щоб у кожній формі воно займало не більше 1/3 місця. Перед тим, як викласти тісто у форму треба змастити руки олією.. Тісто у форми найкраще викладати у формі кульки, але це не обов’язково. Далі накриваємо паски у формочках рушниками і залишаємо ще на 30 хв.

Далі розігріваємо духову шафу до 190 градусів і ставимо випікатися 15 хв, потім зменшуємо температуру до 160-170 градусів. Духову шафу 30 хв відкривати не можна. Маленьким паскам достатньо 30 хвилин випікання, великі варто залишити трохи на довше, перевіряючи час від часу. Доки паски у печі, готуємо глазур. Для цього знадобиться 9 холодних яєчних білків, 11 ст.л цукру, які варто збити до м’якої консистенції. Коли паски дістали з духової шафи, перевіряймо дерев’яною зубочисткою, чи достатньо пропечені.

Обов’язково прикрашаймо глазур’ю ще гарячу паску.

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Повний перелік інгредієнтів ідеальної паски від Олі Полякової виглядає наступним чином:

Для опари:

300 мл молока;

300 г борошна (з високим % білка, від 12 до 16);

75 г живих дріжджів;

1 ч.л. цукру.

Для тіста:

18 яєць: 18 жовтків, 9 білків;

550 г цукру;

1 кг 200 г борошна (з високим % білка, від 12 до 16);

400 г вершкового масла;

цедра 1 лимона;

цедра 2 апельсинів;

сік 2 апельсинів;

ваніль;

5-7 г солі;

родзинки, замочені у коньяку або у воді.

Для глазурі: