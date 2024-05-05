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Коли Великдень у 2024 році? Дата святкування в Україні

Великдень 2024

Коли Великдень 2024? Розповідаємо про терміни, підготовку та обов’язкові страви! Нагадуємо, що дата святкування Великодня у 2024 році в Україні відрізняється від минулорічної. Тому зберігай сайт Нового каналу в закладках, щоб завжди бути в курсі актуальних новин та подій.

Великдень – одне з найдавніших релігійних свят, найважливіший і радісний день для християн. Прихильники цього віросповідання радіють воскресінню Ісуса Христа, який спокутував своєю смертю гріхи людства і став символом життя. Коли Великдень у 2024 році? Щорічно дата переноситься, тому що обчислюється за місячно-сонячним календарем.

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Коли святкують Великдень в 2024 році?

Православні і католики відзначають це свято в різні дні. Католики – 31 березня (неділя), а православні – 5 травня (неділя). Справа в тому, що вони живуть за різними календарями – григоріанським та юліанським.

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Як підготуватися до Великодня: традиції

Для багатьох Великдень обмежується сімейною вечерею і походом до церкви, щоб освятити воду і продукти. Та насправді Великодню передує Великий піст (православний), який в 2024 році триватиме з 18 березня по 4 травня. У цей період віруючі стримують себе в їжі, приділяють більше часу молитвам і прощенню оточуючих. У Великий піст дозволяється їсти тільки пісну їжу, без продуктів тваринного походження. А це означає, що м’ясо, молоко, сир, яйця, кефір, масло, йогурт тощо заборонені. У певні дні – у Вербну неділю і Благовіщення, до раціону можна додавати рибу і морепродукти.

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Обов’язкові великодні страви

Важливий атрибут святкового столу – паску. Це обрядовий великодній хліб, який символізує тіло Христа. На стіл ставлять також червоне вино – «кров», яку Христос пролив за гріхи людей. І обов’язково яйце – символ життя і переродження. Традиція фарбувати варені яйця в червоний колір пов’язана з біблійною історією: після воскресіння Ісуса Марія Магдалина дала яйце імператору Тиберію і сказала, що воно стане червоним в руках імператора, що доведе чудо Воскресіння. Як свідчить легенда – так і сталося.

Звичайно, з часом яйця почали фарбувати по-різному, додавати крапочки, узори та символіку. Якщо яйце однотонне, то називається писанка, якщо в цяточку – крапанка, а з різними захисними символами і особливими візерунками – писанка.

Католицький Великдень 2024: дата, традиції та особливості свята

Якщо ти вирішив (-ла) підготуватися до Великодня за всіма правилами і плануєш дотримуватися Великого посту, на сайті Нового можеш знайти багато рецептів пісних страв.

Фото – pixabay.com

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