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Паска на Великдень 2024: як приготувати в мультиварці

рецепт паски

Як приготувати паску в мультиварці? Рецепт паски у мультиварці – без дріжжів, волога паска і класичка паска із сиром у мультиварці

Хочете порадувати рідних на Великдень? Ми розповімо, як швидко приготувати паску без дріжжів, вологу паску та класичну паску із сиром. До того ж, ви зекономити час і не будете мити гору посуду. Записуйте три рецепти святкового смаколика, який можна приготувати в мультиварці.

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ПАСКА БЕЗ ДРІЖДЖІВ: ІНГРЕДІЄНТИ

  • 2 склянки фруктового або натурального йогурту (кефіру)
  • 4 яйця
  • 200 г розтопленого вершкового масла
  • 1-2 склянки цукру
  • 4 склянки борошна
  • 2 чайних ложки розпушувача
  • родзинки, курага
  • Для помадки:
  • 1 яєчний білок
  • 200-250 г цукрової пудри.

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паска без дріжжів

ПАСКА БЕЗ ДРІЖДЖІВ: СПОСІБ ПРИГОТУВАННЯ

  1. В одній тарілці розмішайте борошно, розпушувач і цукор, а в іншій – йогурт (кефір), розтоплене вершкове масло і яйця. З’єднайте вміст двох тарілок і додайте сухофрукти, попередньо їх подрібнивши. У вас має вийти однорідна маса.
  2. Змастіть форму мультиварки маслом, наповніть її тістом на 2/3 і увімкніть режим «Підсмажування», але клапан залиште відкритим. Через 30-40 хвилин перевірте на готовність шпажкою. Якщо шпажка залишилася сухою – значить, все готово. При необхідності допечіть паску ще 10-15 хвилин.
  3. Ще 10-15 хвилин дайте їй охолонути. Тим часом зробимо помадку. Відокремте білок від жовтка, додайте трохи солі і добре збийте 3-4 хвилини. Додайте трохи цукрової пудри, ванілі або кориці за бажанням і продовжуйте збивати. Коли суміш стане кремоподібною, нанесіть її зверху на паску. Якщо помадка вийшла занадто густою – додайте трохи теплої кип’яченої води або пару крапель лимонного соку. Також можна прикрасити тематичними фігурками з мастики, що продаються в магазині.

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паска

Як приготувати вологу паску в мультиварці? Рецепт

ВОЛОГА ПАСКА: ІНГРЕДІЄНТИ

  • 650 г борошна
  • 12 г дріжджів,
  • 250 мл молока,
  • Дрібка солі, ваніль
  • 100-150 г сухофруктів,
  • 2 яйця,
  • 200 г цукру,
  • 125 г вершкового масла,
  • 6 ст. ложок рослинної олії.
  • Для помадки:
  • 2 яйця,
  • 6 ст. ложок цукру.

волога паска

ВОЛОГА ПАСКА: СПОСІБ ПРИГОТУВАННЯ

  1. Для мультиварки об’ємом 5 літрів.
  2. Трохи підігрійте молоко, влийте його в чашу мультиварки, додайте 2 ложки цукру і пачку дріжджів. Розмішуйте й додавайте борошно, поки за консистенцією опара не буде схожою на тісто для оладок. Увімкніть режим «Мультикухар» або «Йогурт» або «Розстійка тіста» на 35-40 градусів на 30 хвилин.
  3. Поки опара піднімається, помийте й висушіть цукати, збийте два яйця кімнатної температури і, продовжуючи збивати, додайте цукор, ваніль і дрібку солі. Влийте розтоплене вершкове масло, продовжуючи перемішувати, і сухофрукти.
  4. Об’єднайте готову опару зі збитою масою, додайте борошно і замісіть тісто. Додайте 2 ложки рослинної олії – так місити тісто буде легше. Воно не повинно прилипати до чаші. Увімкніть той самий режим мультиварки на 1,5 години. Налийте трохи рослинної олії на руку і знову вимісіть тісто. Перед випічкою очистіть краї чаші від надлишків тіста й нанесіть на всю внутрішню поверхню чаші рослинну олію. Увімкніть на 30 хвилин режим «Мультикухар» на 30-40 градусів. Тісто має збільшитися вдвічі. Змінюємо режим на «Випічка». Залишаємо на годину-півтори. Перевірте шпажкою, чи готова паска. Дочекайтеся, щоб святковий хліб охолов.
  5. Тим часом приготуємо прикрасу: збийте два білки, поступово додайте трохи лимонного соку і 6-7 столових ложок цукру. І прикрашайте!

паска

Як приготувати класичну паску з сиром в мультиварці? Рецепт

КЛАСИЧНА ПАСКА З СИРОМ: ІНГРЕДІЄНТИ

  • 200 г сиру 9% жирності,
  • 7 склянок борошна,
  • 200 г вершкового масла,
  • 1 склянка молока,
  • 6 яєць,
  • 4 чайні ложки сухих дріжджів,
  • 1,5 склянки цукру,
  • родзинки і цукати, ваніль,
  • білок для глазурі.

класична паска

КЛАСИЧНА ПАСКА З СИРОМ: СПОСІБ ПРИГОТУВАННЯ

  1. Підігрійте трохи молоко, додайте дріжджі, перемішайте і додайте склянку борошна і півсклянки цукру. Перемішайте і поставте в тепло, накривши кришкою.
  2. Тим часом розділіть білки і жовтки. Жовтки перетріть із цукром, а в охолоджені білки додайте солі і збийте в круту піну. Розтопіть вершкове масло і охолодіть до кімнатної температури. Замочіть родзинки в теплій воді на 30 хвилин, злийте воду і обваляйте сухофрукти в борошні.
  3. Додайте в опару сир, перетертий через сито. Додайте в тісто жовтки, ванільний цукор, топлене масло, перемішайте і введіть білкову піну. Повільно вимішайте масу ложкою. Поступово додавайте просіяне борошно, формуючи тісто. Накрийте його рушником і відкладіть на годину.
  4. Змастіть чашу мультиварки рослинною олією, покладіть тісто у форму і залиште в теплі на півгодини. Увімкніть режим «Випічка» в мультиварці на 40 хвилин.
  5. Підсоліть два охолоджених білки, з’єднайте з цукровою пудрою і збийте міксером. Цією глазур’ю змастіть паску після остиганнґя.

Смачного і світлого Великодня!

Фото:  iStock

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