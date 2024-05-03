Як отримати допомогу від ООН пенсіонерам: покрокова інструкція

ООН намагається допомагати українцям від початку повномасштабного вторгнення росії. Як отримати допомогу від ООН для родини, можна прочитати тут. Що ж стосується пенсіонерів, зараз Україна веде переговори з ООН щодо нових виплат для громадян країни, які постраждали через війну. Читай на Новому каналі всю інформацію. Всесвітня продовольча програма ООН (ВПП) розпочала перерахування додаткових грошових виплат пенсіонерам у регіонах, які найбільше постраждали від війни. Зараз дивляться

Як повідомляє Мінсоцполітики, список осіб, які мають право на виплати, на підставі наявних реєстрів, формує Пенсійний фонд, а ВПП направляє грошові виплати саме цим людям. Протягом не менше 4 місяців понад 260 тисяч пенсіонерів у дев’яти областях України отримуватимуть доплати до пенсій.

Кому з пенсіонерів доплачуватимуть

Пенсіонери цих областей можуть розраховувати на виплати:

Дніпропетровська,

Донецька,

Запорізька,

Луганська,

Миколаївська,

Херсонська,

Чернігівська,

Сумська,

Харківська.

Право на виплати мають

особи, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій;

мають розмір пенсії менше 3 тис. грн.

не отримували з 1 березня 2023 р.додаткових грошових виплат від міжнародних організацій та/або допомоги на проживання для ВПО.

Розмір виплати

Пенсіонери, які відповідають умовам отримання цієї допомоги, отримуватимуть щомісячну виплату від ВПП у розмірі різниці між пенсією, яку вони вже отримують, та сумою 3000 грн, мінімальний розмір виплати – 100 грн. Кошти виплачуються безпосередньо WFP на банківський рахунок, на який пенсіонери отримують свої звичайні пенсійні виплати.

Інформація про таких пенсіонерів міститься в базі даних Пенсійного фонду, подавати заяву або запит до Всесвітньої продовольчої програми, або до Пенсійного фонду не потрібно.

Фото IStock

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