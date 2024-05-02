Привітання з Великоднем, листівки, вірші на Великдень, які сподобаються всім близьким, – все це в одному матеріалі.

Великдень 2024 року – один з найсвітліших релігійних свят року. Католики святкують його 31 березня, а православні – 5 травня. Через війну в Україні вся сім’я, на жаль, може фізично й не зібратися на великодню вечерею. Але відеодзвінки, привітання з Великоднем допоможуть тобі віртуально обійняти близьких і друзів. Якщо складно підібрати слова, не впадай у відчай. Ми підготували для тебе веселі, душевні, найрізноманітніші привітання з Великоднем. Записуй і зберігай яскраві великодні листівочки!

Зараз дивляться

Дітям про Великдень: як розповісти малечі про історію свята та традиції

Привітання з Великоднем 2024: листівки та вірші

Хай мир у серці Вашому панує.

Хай ангел Божий щастя Вам дарує.

Ісус Христос – здоров’я шле з небес.

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

**

Хай у душі панує свято,

Хай успіхів буде багато!

Хай завжди і у всім щастить.

І хай вас Бог благословить!

Привітання з Великоднем 2024: листівки та вірші

Христос Воскрес! У це світле свято, можна тільки побажати здоров’я, щастя, любові, миру та душевного спокою. Нехай у вашому домі завжди буде тепло і затишно. Завжди вас оточує розуміння, любов і турбота!

***

Вітаю з світлим святом Пасхи! Нехай зійде на твій дім благодать, мир і спокій. Нехай панують у вашій родині любов і доброта, турбота один про одного. Здоров’я і щастя Вам та вашим близьким. Нехай життя буде наповнене веселощами і радістю.

Як фарбувати яйця на Великдень: ТОП-5 оригінальних ідей

Привітання з Великоднем 2024: листівки та вірші

Вітаю з Великоднем! Бажаю ясного сонця над головою, позитивних думок, добрих вчинків, привітних посмішок, безмежного кохання і море блаженства.

***

Христос Воскрес! Бажаю всім добра, злагоди і щастя. Давайте цінувати прості речі й події, терпляче ставитися до всього, бути вдячними за все те, що маємо. І Господь нам дарує більше. Щастя знаходиться в наших руках і бажаю всім грамотно ним розпоряджатися.

Привітання з Великоднем 2024: листівки та вірші

З Воскресінням Христовим щиро Вас вітаю!

Жити в радості й любові від душі бажаю!

Запашною нехай буде Великодня Паска

І до віку буде з Вами світла Божа лакса!

Христос Воскрес!

***

Котилася писаночка з гори на долину,

Прикотилась прямісінько до нас у гостину,

А за нею йде Великдень, несе білу паску,

Дзвонить в дзвони, всім дарує радощі і ласку.

Відчиняймо воротонька, гостей привітаймо,

“Христос воскрес!” – усі разом мерщій заспіваймо.

Привітання з Великоднем 2024: листівки та вірші

Весна розквітла наче казка,

І сяє сонцем височінь небес.

Вітаю з світлим святом Пасхи!

Христос Воскрес!

***

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

Ясніє сонечко. Радіє світ увесь.

Нехай у серці віра і добро панує.

Хай щиру радість писанки дарують!

Світлого свята!

Великодній кошик: що складати на Великдень 2024

Фото – unsplash.com