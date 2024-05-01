Яке сьогодні свято: що можна і не можна робити 1 травня 2024

Сьогодні, 1 травня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 1 травня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.

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Який сьогодні день – 1 травня

1 травня – Свято Весни і Міжнародний день праці, День глобальної любові, Міжнародний день соняшника, День захисту носорога, Європейський день, День директорів шкіл.

Події 1 травня у світі

1931 — У Нью-Йорку пройшла офіційна церемонія відкриття найвищої у світі будівлі — 102-поверхового «Емпайр-Стейт-Білдінг», збудованої за проєктом архітектора Вільяма Лема всього за один рік.

— У Нью-Йорку пройшла офіційна церемонія відкриття найвищої у світі будівлі — 102-поверхового «Емпайр-Стейт-Білдінг», збудованої за проєктом архітектора Вільяма Лема всього за один рік. 1970 — Елтон Джон та поет Берні Топін почали свою спільну працю над альбомом Elton John, до котрого увійшов перший хіт Елтона Джона Your Song.

— Елтон Джон та поет Берні Топін почали свою спільну працю над альбомом Elton John, до котрого увійшов перший хіт Елтона Джона Your Song. 1997 — На парламентських виборах у Великій Британії вперше за останні 18 років перемогу здобула Лейбористська партія.

— На парламентських виборах у Великій Британії вперше за останні 18 років перемогу здобула Лейбористська партія. 2009 рік — у Швеції легалізовують одностатеві шлюби.

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Яке православне (церковне) свято сьогодні

1 травня – День пам’яті пророка Єремії.

День ангела сьогодні – 1 травня

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Акакій, Єремій, Юхим, Гнат, Макар, Ніна, Тамара.

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Прикмети на 1 травня:

День теплий – наприкінці місяця буде холодно, й навпаки;

Дощ – до багатого врожаю;

Холодна погода на родюче літо;

Домашня худоба п’є багато води – чекайте на багатий урожай.

Що не можна робити 1 травня:

Не можна робити зачіску та стригти волосся.

Не можна відмовляти в допомозі людям, які цього потребують.

Не можна грати весілля.

Фото: IStock