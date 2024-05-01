Яке сьогодні свято: що можна і не можна робити 1 травня 2024

«Українська міфологія має стати брендом країни»: автор фентезі «Кий і морозна орда» про книгу
Сьогодні, 1 травня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 1 травня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.
Гороскоп на тиждень з 29 квітня по 5 травня 2024: Тельцю краще приділити час родині, а Близнюкам – побути наодинці з собою
Який сьогодні день – 1 травня
1 травня – Свято Весни і Міжнародний день праці, День глобальної любові, Міжнародний день соняшника, День захисту носорога, Європейський день, День директорів шкіл.
Події 1 травня у світі
Любовний гороскоп на 2024 рік для всіх знаків зодіаку: до чого готуватись
Фінансовий гороскоп на 2024 рік: прогноз для всіх знаків зодіаку
Яке православне (церковне) свято сьогодні
1 травня – День пам’яті пророка Єремії.
День ангела сьогодні – 1 травня
День ангела (іменини) сьогодні святкують: Акакій, Єремій, Юхим, Гнат, Макар, Ніна, Тамара.
Гороскоп на 2024 рік: прогноз для всіх знаків зодіаку
Прикмети на 1 травня:
Що не можна робити 1 травня:
Фото: IStock