Магнітні бурі у травні 2024: прогноз на місяць

Магнітні бурі можуть впливати на стан здоров’я більшості людей, а особливо на тих, хто має схильність до метеочутливості. Вони погіршують загальне самопочуття та якість сну, призводять до змін настрою, супроводжуються головним болем та підвищенням артеріального тиску. Коли чекати магнітні бурі у травні і якими вони будуть, читай у матеріалі Нового каналу

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За прогнозом, на початку травня 2024 магнітні бурі можуть бути помірної інтенсивності, а наприкінці місяця рівень їхньої геоактивності посилиться.

Що таке магнітна буря?

Магнітні бурі – це збурення магнітного поля Землі, викликані спалахами на Сонці. Такі коливання можуть негативно впливати на роботу систем зв’язку, а також людське здоров’я. Навіть невелике підвищення активності може відбитися на здоров’ї.

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Календар магнітних бур на травень 2024 року в Україні:

1-3 та 5-7 травня магнітна геоактивність передбачається на низькому рівні;

Сильні магнітні бурі очікуються у період: 11-17 травня та 28 травня;

Слабка магнітна буря: 20-25 травня.

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Магнітні бурі у травні 2024: як захиститися від шкідливого впливу

Заздалегідь знаючи період піку сонячної активності, можна знизити неприємні симптоми магнітних бур і вберегти своє здоров’я. Для цього потрібно дотримуватися простих рекомендацій:

1. Надай перевагу активному способу життя;

2. Забудь про шкідливу їжу;

3. Перебувай більше на свіжому повітрі;

4. Забезпеч здоровий сон;

5. Пий просту воду або трав’яні чаї;

6. Відмовся від алкоголю та куріння;

7. Мінімізуй стресові ситуації;

8.Тримай необхідні медикаменти в домашній аптечці.

Авторка: Вікторія Гутніченко

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