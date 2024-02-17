Магнітні бурі у лютому 2024: січніпрогноз на місяць

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Магнітні бурі – це потенційно небезпечні для здоров’я явища, про які нас заздалегідь попереджають працівники сонячних лабораторій. У дні магнітних бур метеозалежні, літні і хронічно хворі люди можуть відчувати нездужання. Коли слід очікувати на магнітні бурі у лютому 2024 року, читай у матеріалі Нового каналу.
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Магнітні бурі – це збурення магнітного поля Землі, викликані спалахами на Сонці. Такі коливання можуть негативно впливати на роботу систем зв’язку, а також людське здоров’я. Навіть невелике підвищення активності може відбитися на здоров’ї.
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У лютому 2024 року очікуються магнітні бурі слабкої, середньої та сильної потужності. На кожну людину магнітні бурі впливають по-різному. У когось вони викликають пригнічений настрій чи мігрень, а в когось — загострення хронічних захворювань. Щоб заздалегідь подбати про своє самопочуття, запам’ятайте наступні дати:
Магнітні бурі мають сильний вплив на наше самопочуття, тому у ці дні треба дотримуватися простих рекомендацій, щоб полегшити свій стан. Насамперед треба завжди мати з собою ліки проти головного болю. Варто пити багато води та дотримуватися здорового харчування, не вживати надто жирну їжу та алкоголь.
Для кращого самопочуття під час бурі дотримуйтесь таких правил:
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