Новий каналG.spaceНовини

Грошова допомога ACTED: як отримати, та хто може оформити

Грошова допомога ACTED: як отримати, та хто може оформити

Французька гуманітарна організація ACTED продовжує виділяти українцям фінансову допомогу. Один українець може отримати 6 600 гривень. Однак претендувати на таку суму можуть не усі громадяни України.

Сільки виплачує АСТЕD українцям?

Розмір грошової гуманітарної допомоги становить 2 220 грн на кожного члена родини і буде виплачено одним платежем на період три місяці.

Зараз дивляться

Хто може отримати фінансову допомогу від ACTED

Зареєструватися у програмі можуть люди, які проживають у територіальних громадах, де відбувається реалізація програми надання грошової гуманітарної допомоги від ACTED, та належать до однієї з перерахованих категорій вразливості:

  • самотні матері чи татусі, які самостійно виховують дітей;
  • люди похилого віку – від 60 років і старші;
  • родини, в складі яких є особи з інвалідністю, та з малорухливими людьми, які потребують стороннього піклування;
  • багатодітні сім’ї та сім’ї з дітьми до одного року;
  • родини з вагітними та жінками, які годують;
  • родини, в яких через бойові дії повністю або частково пошкоджене житло.

Крім того, взяти участь у програмі грошової допомоги можуть українці, які проживають у таких областях:

Донецька область 

Краматорський район: для жителів, які мають часткові або повні руйнування житла, завдані внаслідок активних бойових дій, та лишаються проживати в таких громадах, як Дружківська, Лиманська, Миколаївська та Святогірська.

Запорізька область

Запорізький район: Новоолександрівська ОТГ (лише чотири населених пункти – Веселянка, Запорожець, Річне, Юльївка).

Миколаївська область

Для жителів, які мають часткові або повні руйнування житла та лишаються проживати в наступних громадах:

  • Миколаївський район: Куцурубська, Очаківська ОТГ.

Сумська область

Для жителів, які мають часткові або повні руйнування житла та лишаються проживати в наступних громадах:

  • Охтирський район: Великописарівська, Охтирська, Чернеччинська ОТГ.

Харківська область:

  • Ізюмський район: Балаклійська ОТГ (тільки пʼять населених пунктів: Асіївка, Гусарівка, Лозовенька, Чепіль, Шевелівка), Ізюмська ОТГ.
  • Куп’янський район: Великобурлуцька та Вільхуватська ОТГ.

Херсонська область – для жителів, які мають часткові або повні руйнування житла та лишаються проживати в наступних громадах:

  • Бериславський район: Високопілська ОТГ, Новоолександрівська ОТГ – лише за списками від органів місцевої влади.
  • Херсонський район: Білозерська ОТГ, Чорнобаївська ОТГ, Херсонська ОТГ – лише за списками від органів місцевої влади.

Допомога ВПО від Норвезької ради: як отримати виплати українцям

Як подати документи

Насамперед для того, щоб отримати допомогу, потрібно подати заявку для реєстрації за номером телефону 063 453 5710.

Зверніть увагу, що ви можете телефонувати лише у робочий час – з 9 по 16 у робочі дні.

З документів варто підготувати:

  • паспорт громадянина України;
  • ідентифікаційний код;
  • свідоцтво про народження дітей;
  • реквізити банківської картки банку (IBAN, якщо бажаєте отримати грошову допомогу на картку);
  • акт або фото пошкоджень житла, у разі наявності пошкоджень.

Виплати від Естонської ради: як отримати виплати українцям

За матеріалами РБК-Україна з посиланням на сторінку організації. 

Фото iStock

Читай також:

Як отримати допомогу від ООН пенсіонерам: покрокова інструкція

Допомога від ООН: як оформити онлайн та офлайн

gspace выбор редакции лайфхак
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь