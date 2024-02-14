Яке сьогодні свято – 14 лютого 2024: що можна і не можна робити

Бабця з квітами на Хрещатику та донати маленьких українців: зірки Нового каналу – про добрі справи
Сьогодні, 14 лютого, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 14 лютого, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.
Який сьогодні день – 14 лютого
14 лютого – День святого Валентина, Валентинів день або Свято Закоханих. Також сьогодні святакують Міжнародний день дарування книг, Європейський день допомоги хворим на епілепсію.
Події 14 лютого у світі
Яке православне (церковне) свято сьогодні
14 лютого – День пам’яті святого мученика Трифона.
День ангела сьогодні – 14 лютого
День ангела (іменини) сьогодні святкують: Петро, Трохим, Тимофій, Семен, Давид, Трифон, Василь, Анастас, Анастасій.
Прикмети на 14 лютого:
Що не можна робити 14 лютого:
Фото: IStock