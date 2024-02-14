Яке сьогодні свято – 14 лютого 2024: що можна і не можна робити

Сьогодні, 14 лютого, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 14 лютого, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.

Який сьогодні день – 14 лютого

14 лютого – День святого Валентина, Валентинів день або Свято Закоханих. Також сьогодні святакують Міжнародний день дарування книг, Європейський день допомоги хворим на епілепсію.

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Події 14 лютого у світі

1876 — американський винахідник Александер Белл продемонстрував перший побутовий телефон;

— американський винахідник Александер Белл продемонстрував перший побутовий телефон; 1914 — виборча реформа в Галичині дозволила отримати українцям 27,2 % мандатів у крайовому сеймі, проте не була реалізована через початок Першої світової війни;

— виборча реформа в Галичині дозволила отримати українцям 27,2 % мандатів у крайовому сеймі, проте не була реалізована через початок Першої світової війни; 1993 — Україна, Польща та Угорщина підписали договір про співпрацю народів Карпатського регіону;

— Україна, Польща та Угорщина підписали договір про співпрацю народів Карпатського регіону; 2005 — троє працівників PayPal заснували відеохостинг YouTube.

Яке православне (церковне) свято сьогодні

14 лютого – День пам’яті святого мученика Трифона.

День ангела сьогодні – 14 лютого

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Петро, Трохим, Тимофій, Семен, Давид, Трифон, Василь, Анастас, Анастасій.

Прикмети на 14 лютого:

На небі до вечора хмари – найближчими днями буде погожа погода;

Погода сказує на те, якою буде весна;

Йде сніг – чекай часті весняні дощі.

Що не можна робити 14 лютого:

Не можна байдикувати і просто лежати у ліжку.

Не можна переїдати і зловживати алкоголем.

Не можна сваритися, лихословити.

Не можна починати нові справи.

Фото: IStock