(Не)дорослі розмови: як і навіщо впроваджувати сексуальну освіту?

Сексуальна освіта в Україні досі залишається темою табу для багатьох. Доволі поширені страшилки, що саме її впровадження підштовхує підлітків до експериментів і раннього сексу.

Насправді сексуальна освіта знижує ризики статевих захворювань та небажаної вагітності, допомагає підліткам ухвалювати більш обізнані та відповідальні рішення щодо початку статевого життя й аж ніяк не може вплинути на їхню орієнтацію.

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12 лютого у культурному просторі Squat 17b відбувся офлайн-івент на тему сексуальної освіти в межах проєкту студії онлайн-освіти EdEra «Дожилися».

CEO студії онлайн-освіти EdEra Ілля Філіпов, психологиня та засновниця блогу про сексуальну освіту «У трусах» Анастасія Забела та гінекологиня-ендокринологиня Тетяна Осауленко обговорили, у якому стані перебуває сексуальна освіта в Україні, розвіяли найпопулярніші міфи та проговорили, що потрібно зробити, аби сексуальну освіту якісно впровадили в освітніх закладах України.

– Сексуальна освіта охоплює багато тем, дотичних до сексу. Це і про особисті кордони, і про стосунки, емоції, статеве дозрівання, ставлення до свого тіла, розуміння фізіології та анатомії, про гігієну статевих органів, гігієну сексу, початок статевого життя, про власне здоровʼя. Це про ті дані, які потрібні людині для повноцінної інтеграції в суспільство, — зазначає Анастасія Забела.

За даними UNICEF середній вік початку статевого життя в Україні — 14,4 років у хлопчиків та 15,1 у дівчаток, а за даними Міністерства охорони здоровʼя тільки за 2018 рік 118 дівчат, молодших за 14 років, стали матерями, а понад 5700 народили у віці від 15 до 17 років.

Тетяна Осауленко вважає, що «сексуальна освіта завжди має працювати на випередження і починатися з батьків, з дому. У родині має бути побудована атмосфера довіри та можливість відкрито спілкуватися про те, що цікавить і хвилює. Своєму сину з 3–4 років я почала пояснювати, що є хлопчики, є дівчатка, вони відрізняються анатомічно. Головне не соромитися, якщо дитина запитує. Коли батьки ніяковіють, діти це зчитують і також підхоплюють цю емоцію».

Студія онлайн-освіти EdEra разом із Фондом Олени Пінчук та ГО «Фонд Маша» активно займаються темою сексуальної освіти та поширенням її у суспільстві. Минулого року провели відкритий діалог щодо стратегії реформування сексуальної освіти в Україн за участі міністра освіти Оксена Лісового.



Для якісної імплементації сексосвіти насамперед потрібно комплексно працювати з учителями, батьками та дітьми. Захід «(Не)дорослі розмови: як і навіщо впроваджувати сексуальну освіту?» — ще одна можливість донести важливість її впровадження, розвіяти міфи та відповісти на запитання, що турбують суспільство.