Якого числа День святого Валентина 2024 – дата та традиції свята

З 1 вересня 2023 року УГКЦ перейшла на григоріанський календар. Але це ніяк не вплинуло на дату святкування Дня святого Валентина у 2024 році та в подальшому. Цей день навіть не зазначений у релігійному календарі. Коли День святого Валентина 2024 – розповість Новий канал.

Коли День Святого Валентина 2024

Тому святкувати День Святого Валентина у 2024 році українці так само будуть 14 лютого. День святкування припаде на середу.

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Історія Свята День Святого Валентина

Святий Валентин справді був реальною особою. Проте його культ був здебільшого поширений в Італії та інших країнах римо-католицької церкви. Тож свято Валентина до нас прийшло вже із фіксованою датою – 14 лютого, бо церкви за кордоном живуть за григоріанським календарем.

Найпопулярніша легенда розповідає, що День Святого Валентина бере початок ще в 3 ст. за часів імператора Римської імперії — Клавдія II. Імператор готувався до завоювання світу, проте йому не вистачало воїнів.

На його думку, сімейне життя відволікало солдатів від армії. Тому він видав указ, згідно з яким солдатам заборонялося одружуватися впродовж проходження військової служби.

Проте християнський священик Валентин, всупереч указу Клавдія II, продовжував таємно вінчати усіх охочих. Коли імператор дізнався про це, він розлютився та наказав посадити священика у тюрму. Там Валентин закохався у дочку тюремника. Дівчина була сліпа, але священик, маючи певні знання з медицини, зміг вилікувати сліпоту коханої. Клавдій II, дізнавшись про це, наказав відтяти голову Валентину.

У ніч перед стратою священик написав дочці тюремника любовного листа у віршованій формі й підписав: «Твій Валентин». Валентина стратили 14 лютого 269 року. З часом такі листи почали називати валентинки.

Традиції Дня Святого Валентина

В більшості країн світу та в Україні День Святого Валентина – популярне свято. Закохані та близькі люди нагадують один одному про свої почуття. У цей день закохані проводять час разом, дарують один одному подарунки, квіти, шоколад, листівки. Поширеною традицією є обмін валентинками між закоханими.

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