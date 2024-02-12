Як святкують День святого Валентина в Україні: традиції 14 лютого

День Святого Валентина у 2024 році українці так само, як і завжди, святкують 14 лютого. День святкування припаде на середу. І щороку в лютому люди діляться на тих, хто з нетерпінням чекає на День святого Валентина, та тих, хто з нетерпінням чекає 15 лютого, бо не сильно любить це свято. Або ж не має з ким його святкувати.

Новий канал розповість тобі про те, як святкують День Святого Валентина в Україні.

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Традиції святкування Дня Святого Валентина в Україні

В більшості країн світу та в Україні День Святого Валентина – популярне свято. Закохані та близькі люди нагадують один одному про свої почуття.

У цей день в Україні закохані проводять час разом, ходять гуляють, дивлять фільми вдома чи в кінотеатрі. Бронюють заклад для смачної вечері або ж замовляють доставку смаколиків додому.

Дівчина та хлопець дарують один одному подарунки, квіти, шоколад, листівки.

Поширеною традицією є обмін валентинками між закоханими.

Деякі пари в цей день укладають шлюби чи роблять пропозицію руки та серця.

Звичайно, що кохання потрібно показувати щодня, але приємно ще раз нагадати про почуття в особливий день.

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