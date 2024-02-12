Новий каналG.spaceНовини

День святого Валентина: як провести, якщо ти без пари?

День святого Валентина: як провести, якщо ти без пари?

День святого Валентина для тих, хто без пари – нервовий період. Кругом романтичний флер, солодкі привітання, натовпи в магазинах і так багато акценту на любові, що трохи паморочиться в голові. Здається, що якщо ти один – то зовсім самотній. Але ж ми знаємо, що це зовсім не так.

Як провести День всіх закоханих, якщо ти без пари? Є варіанти! І зараз ми розповімо тобі всі явки і паролі.

Зараз дивляться

Домашні посиденьки під Американське незалежне кіно

Зовсім не обов’язково сидіти і сумувати, що ти без пари. Влаштуй собі ідеальний вечір з американським незалежним кіно! Ці фільми завжди відрізняються від тих, які зняли в Голлівуді: тут інша стилістика зйомки, цікави кольори в кадрі, до того ж знімаються тут не завжди професійні актори.

Щоб ти краще зрозумів, що таке американське незалежне кіно, радимо переглянути такі стрічки: «Малголланд Драйв», «Червона ракета», «Звук металу», «Проект Флоріда», «Три білборди за межами Еббінґа, Міссурі».

День святого Валентина: як провести, якщо ти без пари?

Кадр з фільму «Проект Флоріда»

День мрії

Перший варіант – взяти вихідний на роботі та махнути в інше місто! Але ми розуміємо, що через пандемію і складну ситуацію із захворюваністю, ти можеш не захотіти так ризикувати. Тому пропонуємо альтернативу – влаштувавши ідеальний день у своєму місті. Наприклад, прокинутися без будильника, сходити на масаж або тренування, поснідати в улюбленому кафе. Насолодитися кращим видом на засніжений Київ з оглядового майданчика ЦУМу і провести вечір з друзями за цікавими розмовами. Ідеальний день складається з простих речей, які надихають нас посміхатися і бути щасливішим.

У вас теж є цей список – ті нібито дрібні бажання, які ми часто залишаємо на потім. Їх черга настала!

День святого Валентина: як провести, якщо ти без пари?

Вечірній СПА-салон

Хоч 14 лютого це понеділок, але ти маєш право на відпочинок, щоб відчути себе гарною та розслабленою. Купи собі сертифікат на декілька годин СПА-массажу, поплавай у басейні та насолодись китайським чаєм наприкінці. В інтернеті ти знайдеш досить багато акційних пропозицій такого плану.

Якщо ж СПА-салон здається тобі дорогим задоволенням – влаштуй його в себе вдома. Прийми ванну, запали свічки, увімкни свою улюблену музику, завари смачний чай та наріж асорті з фруктів. Задоволення від вечора гарантуємо!

День святого Валентина: як провести, якщо ти без пари?

Манікюр на День святого Валентина 2024: найкращі ідеї

Вечірній марафон кінопрем’єр

Ще один варіант, як провести День Валентина самому та не сумувати – купи квитки на одразу декілька фільмів на один вечір! В кіно йде багато чудових фільмів. Наприклад, романтична комедія «Люблю тебе ненавидіти».  Або ж – фантастичний бойовик про жінок супергероїв «Мадам Павутина». День святого Валентина: як провести, якщо ти без пари?

Поїздка до притулку для тварин

Якщо у тебе тане серце від виду бездомних тварин, ти можеш подарувати їм любов в День святого Валентина. Притулків десятки – гугли і вибирай той, що до душі. Якщо координатори-волонтери будуть вдячні корму і допомозі, то котики і собачки – увазі. Поганяти з радісними цуценятками по снігу, принести добро і перезавантажитися самій – класний відпочинок на 14 лютого.

День святого Валентина: як провести, якщо ти без пари?

Нехай вихідні пройдуть на всі 100%.

Фото – iStock

Більше новин:

Фільми на День Святого Валентина: що подивитися на Новому каналі

«Друзі» рекомендують: 7 крутих ідей для побачення на День святого Валентина

gspace афиша день святого валентина лайфхак
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь