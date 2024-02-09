Коли Китайський Новий рік 2024: дата та звичаї святкування

Ми Новий рік 2024 святкуватимемо 31 грудня. Але Китайський Новий рік у Китаї святкують в іншу дату, також цю дату вони називають, як свято весни. Воно знаменує початок нового місячного року і зміну тварини-покровителя року в китайській астрології. У 2024 році китайський Новий рік припадає на 10 лютого, а символом року стане Зелений дерев’яний дракон.
У європейській міфології дракони мають репутацію небезпечних істот, які сіють хаос і нещастя навколо себе, тоді як у китайській міфології дракон є однією з найщасливіших тварин, символом мудрості та влади.
Новий рік обіцяє бути періодом зростання і позитивних змін, удачі в любові та процвітання в бізнесі та кар’єрі. Не забувайте, що Дракон – єдиний міфічний персонаж китайського гороскопу, тому будьте готові до найнеймовірніших подій, які відбудуться у вашому житті у 2024 році.
Напередодні свята важливо зробити генеральне прибирання, навіть, якщо ви це не дуже любите. Китайці вважають, що зустрічати Новий рік потрібно без зайвого мотлоху. Це саме стосується і боргів, потрібно встигнути їх повернути, щоби не тягнути їх у нове життя.
Ще один важливий елемент – у період Новорічних свят китайці традиційно відвідують своїх родичів і приймають гостей у себе вдома. У вуличній атмосфері китайських міст в цей час панує жвавість, маскаради і феєрверки. Нагадаєм, що в Україні, під час війни, феєрверки та салюти заборонені.
Кожна сім’я в Китаї збирається на вечерю возз’єднання, в рамках якого проводять святкові заходи, запускають феєрверки, влаштовують жартівники і запалюють запашні вогні. У цьому обряді китайці бачать символ залучення радості, щастя, удачі і миру в свої будинки.
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