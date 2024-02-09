Коли Китайський Новий рік 2024: дата та звичаї святкування

Ми Новий рік 2024 святкуватимемо 31 грудня. Але Китайський Новий рік у Китаї святкують в іншу дату, також цю дату вони називають, як свято весни. Воно знаменує початок нового місячного року і зміну тварини-покровителя року в китайській астрології. У 2024 році китайський Новий рік припадає на 10 лютого, а символом року стане Зелений дерев’яний дракон.

У європейській міфології дракони мають репутацію небезпечних істот, які сіють хаос і нещастя навколо себе, тоді як у китайській міфології дракон є однією з найщасливіших тварин, символом мудрості та влади.

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Новий рік обіцяє бути періодом зростання і позитивних змін, удачі в любові та процвітання в бізнесі та кар’єрі. Не забувайте, що Дракон – єдиний міфічний персонаж китайського гороскопу, тому будьте готові до найнеймовірніших подій, які відбудуться у вашому житті у 2024 році.

Як святкувати Китайський Новий рік, традиції

Напередодні свята важливо зробити генеральне прибирання, навіть, якщо ви це не дуже любите. Китайці вважають, що зустрічати Новий рік потрібно без зайвого мотлоху. Це саме стосується і боргів, потрібно встигнути їх повернути, щоби не тягнути їх у нове життя.

Ще один важливий елемент – у період Новорічних свят китайці традиційно відвідують своїх родичів і приймають гостей у себе вдома. У вуличній атмосфері китайських міст в цей час панує жвавість, маскаради і феєрверки. Нагадаєм, що в Україні, під час війни, феєрверки та салюти заборонені.

Кожна сім’я в Китаї збирається на вечерю возз’єднання, в рамках якого проводять святкові заходи, запускають феєрверки, влаштовують жартівники і запалюють запашні вогні. У цьому обряді китайці бачать символ залучення радості, щастя, удачі і миру в свої будинки.

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