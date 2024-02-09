Грошова допомога ACTED: як отримати, та хто може оформити

Французька гуманітарна організація ACTED продовжує виділяти українцям фінансову допомогу. Один українець може отримати 6 600 гривень. Однак претендувати на таку суму можуть не усі громадяни України.

Сільки виплачує АСТЕD українцям?

Розмір грошової гуманітарної допомоги становить 2 220 грн на кожного члена родини і буде виплачено одним платежем на період три місяці.

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Хто може отримати фінансову допомогу від ACTED

Зареєструватися у програмі можуть люди, які проживають у територіальних громадах, де відбувається реалізація програми надання грошової гуманітарної допомоги від ACTED, та належать до однієї з перерахованих категорій вразливості:

самотні матері чи татусі, які самостійно виховують дітей;

люди похилого віку – від 60 років і старші;

родини, в складі яких є особи з інвалідністю, та з малорухливими людьми, які потребують стороннього піклування;

багатодітні сім’ї та сім’ї з дітьми до одного року;

родини з вагітними та жінками, які годують;

родини, в яких через бойові дії повністю або частково пошкоджене житло.

Крім того, взяти участь у програмі грошової допомоги можуть українці, які проживають у таких областях:

Донецька область

Краматорський район: для жителів, які мають часткові або повні руйнування житла, завдані внаслідок активних бойових дій, та лишаються проживати в таких громадах, як Дружківська, Лиманська, Миколаївська та Святогірська.

Запорізька область

Запорізький район: Новоолександрівська ОТГ (лише чотири населених пункти – Веселянка, Запорожець, Річне, Юльївка).

Миколаївська область

Для жителів, які мають часткові або повні руйнування житла та лишаються проживати в наступних громадах:

Миколаївський район: Куцурубська, Очаківська ОТГ.

Сумська область

Для жителів, які мають часткові або повні руйнування житла та лишаються проживати в наступних громадах:

Охтирський район: Великописарівська, Охтирська, Чернеччинська ОТГ.

Харківська область:

Ізюмський район: Балаклійська ОТГ (тільки пʼять населених пунктів: Асіївка, Гусарівка, Лозовенька, Чепіль, Шевелівка), Ізюмська ОТГ.

Куп’янський район: Великобурлуцька та Вільхуватська ОТГ.

Херсонська область – для жителів, які мають часткові або повні руйнування житла та лишаються проживати в наступних громадах:

Бериславський район: Високопілська ОТГ, Новоолександрівська ОТГ – лише за списками від органів місцевої влади.

Херсонський район: Білозерська ОТГ, Чорнобаївська ОТГ, Херсонська ОТГ – лише за списками від органів місцевої влади.

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Як подати документи

Насамперед для того, щоб отримати допомогу, потрібно подати заявку для реєстрації за номером телефону 063 453 5710.

Зверніть увагу, що ви можете телефонувати лише у робочий час – з 9 по 16 у робочі дні.

З документів варто підготувати:

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код;

свідоцтво про народження дітей;

реквізити банківської картки банку (IBAN, якщо бажаєте отримати грошову допомогу на картку);

акт або фото пошкоджень житла, у разі наявності пошкоджень.

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За матеріалами РБК-Україна з посиланням на сторінку організації.

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