Місячний календар лютий 2024: сприятливі дні для справ

Місячний календар сприятливих днів на лютий 2024 року вже на сайті Нового каналу! Читай, на коли запланувати важливі справи та приймати доленосні рішення, а коли краще нічого не робити

Місячний календар на лютий 2024: сприятливі дні для справ

Найкраще всі важливі справи у цьому місяці планувати на такі дати: 1, 2, 7, 8, 10, 15, 26, 29 числа.

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Також, вдалими можна вважати і такі дати: 19 та 20 лютого.

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Місячний календар на лютий 2024: несприятливі дні для справ

Не варто нічого важливого планувати на ці дні: 6, 13, 14, 21, 28.

Енергетично несприятлива для жодних справ дата – 24 лютого, тож краще на ці дні не плануйте нічого і проведіть спокійний день вдома.

Фази Місяця на січень 2024

1-9 лютого – Місяць спадаючий.

10 лютого – новий Місяць.

11-23 лютого – Місяць росте.

24 лютого – повний Місяць.

25-29 лютого – Місяць спадаючий.

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Для поїздок і подорожей підходять ці дні: 1, 4, 5, 11, 12, 16, 19, 20.

Для стрижки і фарбування волосся найбільш підходять за місячним календарем ці дати: 4, 26.

Дотримуйся порад, які дає місячний календар на лютий 2024, і цей місяць принесе тобі тільки радість!

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