Магнітні бурі у лютому 2024: січніпрогноз на місяць

Магнітні бурі – це потенційно небезпечні для здоров’я явища, про які нас заздалегідь попереджають працівники сонячних лабораторій. У дні магнітних бур метеозалежні, літні і хронічно хворі люди можуть відчувати нездужання. Коли слід очікувати на магнітні бурі у лютому 2024 року, читай у матеріалі Нового каналу.

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Що таке магнітна буря?

Магнітні бурі – це збурення магнітного поля Землі, викликані спалахами на Сонці. Такі коливання можуть негативно впливати на роботу систем зв’язку, а також людське здоров’я. Навіть невелике підвищення активності може відбитися на здоров’ї.

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Магнітні бурі у лютому 2024

У лютому 2024 року очікуються магнітні бурі слабкої, середньої та сильної потужності. На кожну людину магнітні бурі впливають по-різному. У когось вони викликають пригнічений настрій чи мігрень, а в когось — загострення хронічних захворювань. Щоб заздалегідь подбати про своє самопочуття, запам’ятайте наступні дати:

4 та 5 лютого — сильна магнітна буря,

16 лютого — сильна магнітна буря,

23 та 24 лютого — магнітна буря.

Магнітні бурі мають сильний вплив на наше самопочуття, тому у ці дні треба дотримуватися простих рекомендацій, щоб полегшити свій стан. Насамперед треба завжди мати з собою ліки проти головного болю. Варто пити багато води та дотримуватися здорового харчування, не вживати надто жирну їжу та алкоголь.

Для кращого самопочуття під час бурі дотримуйтесь таких правил:

Пийте більше рідини, а також трав’яного та зеленого чаю.

Відмовтеся від кави, алкоголю, сигарет, кальяну.

Їжте менше смаженої, гострої та жирної їжі, але більше сезонних овочів та зелені.

Збільште фізичну активність і більше ходіть пішки.

Регулярно провітрюйте кімнату і більше на свіжому повітрі.

Постарайтеся менше нервувати.

Перед сном приймайте контрастний душ.

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