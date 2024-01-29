Місячний календар лютий 2024: сприятливі дні для справ

Таню Муіньо зняла кліп для Jennifer Lopez на пісню Can’t Get Enough (feat. Latto)
Місячний календар сприятливих днів на лютий 2024 року вже на сайті Нового каналу! Читай, на коли запланувати важливі справи та приймати доленосні рішення, а коли краще нічого не робити
Найкраще всі важливі справи у цьому місяці планувати на такі дати: 1, 2, 7, 8, 10, 15, 26, 29 числа.
Також, вдалими можна вважати і такі дати: 19 та 20 лютого.
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Не варто нічого важливого планувати на ці дні: 6, 13, 14, 21, 28.
Енергетично несприятлива для жодних справ дата – 24 лютого, тож краще на ці дні не плануйте нічого і проведіть спокійний день вдома.
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Для поїздок і подорожей підходять ці дні: 1, 4, 5, 11, 12, 16, 19, 20.
Для стрижки і фарбування волосся найбільш підходять за місячним календарем ці дати: 4, 26.
Дотримуйся порад, які дає місячний календар на лютий 2024, і цей місяць принесе тобі тільки радість!
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