Попереджений – значить, озброєний! На сторінках Нового каналу ти також можеш знайти фінансовий гороскоп на 2024 і любовний гороскоп на 2024. А зараз читай наш гороскоп на тиждень з 29 січня по 4 лютого для всіх знаків зодіаку та дізнайся, які сюрпризи зірки підготували для тебе на найближчі сім днів

Гороскоп на 2024 рік: прогноз для всіх знаків зодіаку

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Гороскоп на тиждень з 29 січня по 4 лютого: Овен (21 березня – 20 квітня)

У Овнів буде активний тиждень. Ви зможете вирішити свої професійні питання. Також зможете допомогти рідним. Друга половина тижня буде особлива насичена подіями. На вихідних нарешті знайдеться час на відпочинок. Можливо, ви займете творчістю, мистецтвом. Гороскоп на тиждень з 29 січня по 4 лютого 2024 року для Овнів каже, що цього тижня ваша працьовитість та відданість допоможуть досягнути успіху у важливих справах.

Гороскоп на тиждень з 29 січня по 4 лютого: Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на тиждень з 24 січня по 4 лютого 2024 року говорить, що Тельцям цей тиждень принесе впевненість та комфорт у романтичній сфері. Стосунки з близькими обіцяють бути безхмарними до вихідних. При відносно високих навантаженнях результати виконаної роботи будуть багатообіцяючими і відкриють нові перспективи. Добре слідкуйте за своїм здоров’ям, щоб ніякі магнітні бурі не впливали на ваш фізичний та моральний стани.

Гороскоп на тиждень з 29 січня по 4 лютого: Близнюки (22 травня – 21 червня)

Близнюкам на цьому тижні можна почати займатись своїм здоров’ям та фізичною формою Якщо не хочете ходити в споривний зал – розпочніть з ранкової зарядки вдома. Вона допоможе розім’яти м’язи та додасть вам сил та настрою. Поліпшити матеріальне становище допоможуть позитивні події на роботі, завдяки чому багато хто зможе зробити велику покупку. Гороскоп на тиждень з 29 січня по 4 лютого 2024 року для Близнюків каже, якщо ви перебували у стані невизначеності та вагань, ви зможете нарешті зважитися на важливі та відповідальні кроки.

Гороскоп на тиждень з 29 січня по 4 лютого: Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на тиждень з 29 січня по 4 лютого 2024 року для Раків говорить, що цей тиждень буде досить спокійний і передбачуваний. Фінансове становище буде стабільним, але краще не робіть великих покупок. У романтичній сфері у вас будуть успіхи. Самотні Раки сходять на приємне побачення, а ті, в кожо вже є пара, проведуть разом гарні вихідні. При цьому всьому – здоров’я, з режимом дня і, головне, достатньою кількістю відпочинку – головне завдання тижня для Раків.

Гороскоп на тиждень з 29 січня по 4 лютого: Лев (23 липня – 22 серпня)

Першу половину тижня Леви перебуватимуть у стані натхнення та ентузіазму. Приводом стануть не тільки нові шанувальники, а й цікаві проекти творчого характеру, такі як мистецтво або культура. Гороскоп на тиждень з 29 січня по 4 лютого 2024 року для Левів каже, що багато представників вогняного знака знайдуть в собі сили на те, чого давно хотіли. Це чудовий час для реалізації творчих проектів.

Гороскоп на тиждень з 29 січня по 4 лютого: Діва (23 серпня – 23 вересня)

Цей час потрібно витратити на те, щоб привести в порядок своє здоров’я. Профілактика набагато краще, ніж лікування. Саме цей простий принцип допоможе вам заощадити час і гроші. Гороскоп на тиждень з 29 січня по 4 лютого 2024 року для Дів говорить – вам вкрай важливо знаходити час для повноцінного відпочинку. До речі, організовувати його бажано на природі, поблизу природних водойм. Навіть якщо ці водойми будуть покриті шаром льоду, енергетика водного простору самим позитивним чином позначиться на самопочутті і емоційному стані.

Гороскоп на тиждень з 29 січня по 4 лютого: Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терезам потрібно бути обачними – в цей час потрібно кілька разів обдумувати кожен свій крок. Навіть найменша подія, може вирішити вашу долю на найближчий час. При цому у вас з’явиться можливість освоїти нові напрямки роботи або почати перспективне навчання. Гороскоп на тиждень з 29 січня по 4 лютого 2024 року для Терезів говорить, що фінансові надходження обіцяють прийти за планом, що дозволить провести вихідні на дозвіллі, витративши гроші на розваги.

Гороскоп на тиждень з 29 січня по 4 лютого: Скорпіон (24 жовтня – 21 листопада)

Особливо сильно Скорпіони відчують вплив Плутона, який не тільки втягне їх у колективні процеси, а й змусить взяти на себе додаткову відповідальність. У професійній сфері вам доведеться вирішувати важливі завдання, але результати будуть прекрасними. Всі зрозуміють, що без вас їм нікуди. Ваше здоров’я буде стабільним. Але Гороскоп на тиждень з 29 січня по 4 лютого 2024 року для Скорпіонів радить вам добре відпочити на вихідних. Не забувайте про здоровий сон.

Гороскоп на тиждень з 29 січня по 4 лютого: Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

На цьому тижні є ймовірність прибутку, яка дозволить вам розплатитися з якимись боргами або придбати річ, на яку раніше не вистачало грошей. Стрільці зможуть втілити в життя якісь давні плани або мрії, пов’язані з творчістю або фінансами. Тиждень буде особливо позитивним. Романтична сфера буде активною для тих, хто зайнятий пошуком своєї другої половинки, любові і відносин. Гороскоп на тиждень з 29 січня по 4 лютого 2024 року говорить, що цього тижня для вас знайдуться цілком реальні варіанти серйозних стосунків і навіть шлюбу.

Гороскоп на тиждень з 29 січня по 4 лютого: Козеріг (22 грудня – 20 січня)

На цьому тижні деякі Козероги вирішать переїхати і побудувати кар’єру в нових умовах. Матеріальна сторона життя обіцяє бути стабільною і передбачуваною. Романтична сфера не буде пріоритетною для Козерогів, які вважатимуть за краще залишатися на позиціях попереднього періоду. Гороскоп на тиждень з 29 січня по 4 лютого 2024 року для Козерогів обіцяє вам дуже вдалий період. Ваша голова буде переповнена прекрасними ідеями. І, якщо ви дуже постараєтеся, то зможете втілити їх у життя.

Гороскоп на тиждень з 29 січня по 4 лютого: Водолій (21 січня – 18 лютого)

На Водолія чекає активний тиждень, насичений подіями, зустрічами, спілкуванням та поїздками. Багато хто зможе значно поліпшити своє матеріальне становище абсолютно несподіваним способом. Для Водоліїв гороскоп на тиждень з 29 січня по 4 лютого 2024 року каже, що ваше романтичне життя засяє новими фарбами. Але не забувайте про роботу. У вас триває дуже вдалий період, щоб розвиватися.

Гороскоп на тиждень з 29 січня по 4 лютого: Риби (19 лютого – 20 березня)

На Риб чекає період професійних досягнень і перемог. Особливо це актуально для тих, хто працює у сферах мистецтва, культури та медицині. Романтична сфера порадує новими знайомствами вже в першій половині тижня, а пари, які вже перебувають у стосунках, проведуть приємні вихідні разом. Здоров’я буде досить стабільним. Гороскоп на тиждень з 29 січня по 4 лютого 2024 року для Риб радить вам подумати вперше чергу про себе, а потім вже про інших.

Фото: IStock