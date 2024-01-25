Тетянин день 2024: дата, історія та привітання в картинках

Після переходу на Новоюліанський церковний календар, більшість церковних свят змістилась на 13 днів. Так само вийшло і з Днем Тетяни. За старим стилем, за Юліанським календарем, свято припадало на 25 січня.

Але за новим календарем з 2024 року День Тетяни українцям слід відзначати 12 січня.

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День студента, приурочений до Тетяниного дня – російське свято. Його в 1755 ввела російська імператриця Єлизавета Петрівна на честь заснування першого університету в москві. В Україні День студента святкують в іншу дату – 17 листопада, як і у більшості країн світу.

Новий канал розповість тобі про історія, традиції свята Дня Тетяни. А також привітання у прозі та віршах на Тетянин День — знайдеш у нашому матеріалі.

День Тетяни – традиції свята

У цей день всі Тетяни отримують привітання від близьких. Жінки в цей день печуть коровай і роздають всім членам сім’ї по шматочку.

У цей день можна сходити до церкви та помолитися Тетяні. У святої просять мудрості і успіхів у навчанні. Незаміжні дівчата просять хорошого нареченого. У День Тетяни не можна важко працювати і займатися рукоділлям. Не можна сваритися з близькими лихословити. Також заборонено відмовляти у допомозі.

День Тетяни – історія свята

Свята Тетяна, яку згадують 12 січня, це християнська мучениця, яка жила в Римі в ІІІ столітті нашої ери, за правління імператора Олександра Севера. За переказами, вона була дочкою римського держслужбовця, який був таємним християнином і виховав дочку у своїй вірі. Якось перфект Доміцій Ульпіан дізнався про це, схопив Тетяну та спробував змусити її принести жертву Аполлону. Вона помолилася, і дивовижним чином землетрус зруйнував статую Аполлона.

За це Тетяну засліпили і били протягом двох днів, після чого кинули в яму з голодним левом. Лев не напав на жінку і ліг біля її ніг. Після такого дива її засудили до страти, катували та обезголовили мечем 12 січня, близько 225-230 року нашої ери.

День Тетяни – привітання у прозі

Вітаю з Днем Тетяни. Бажаю краси та любові, щастя та радості, гармонії та впевненості, яскравих барв життя та вірної підтримки близьких людей. Будь кохана і нехай усі твої бажання, мрії обов’язково здійснюються.

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Вітаю з Днем Тетяни та бажаю яскравих мрій, світлих надій, чудових ідей, щасливих миттєвостей, веселих посмішок, радісних зустрічей, добрих вістей та гарного настрою. Нехай кожен день, кожна хвилина несе з собою натхнення, любов та жагу до перемоги!

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Вітаю вас із днем святої Тетяни! Нехай ваша свята покровителька завжди оберігає вас і ваших близьких від біди, допомагає у важкі хвилини та підтримує на всіх шляхах життя. Нехай кожну мить ваше серце сяє небесною радістю і переповнюється щастям!

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Вітаю з Тетяним днем, з днем твого ангела небесного. Нехай буде він завжди поруч, і в радості, і в смутку, нехай береже тебе від усіх життєвих негараздів, освітлює шлях, веде життя за руку. Бажаю радості та везіння, здоров’я та світла, будь щаслива, з іменинами тебе!

День Тетяни – привітання у віршах

Тетяна, Танюша, Тетянка,

Вітаю з твоїм лише святом!

Хай сонячних й радісних ранків

В житті твоїм буде багато.

Хай Янгол стоїть на сторожі,

Дарує добро, мир і спокій.

Хороших тобі перехожих

На стежці життя твоїй довгій.

Турботливо, ніжно, ласкаво

Хай близькі тебе називають.

Тетяну, Танюшу, Тетянку

Зі святом сьогодні вітаю!

***

Тетяно, сьогодні свято в тебе,

З Днем ангела щиро вітаю!

Це вітання в віршах від мене,

Прийми, будь ласка, обіймаю!

Бажаю жити й не тужити

Друзями тільки дорожити!

Хай ангел твій оберігає завжди,

Від лиха, суму та журби.

***

З Днем Тетяни привітати

Поспішаю я сьогодні,

Усіх благ вам побажати

І здоров’ячка безодню.

Успіхів, достатку, ласки,

Миру, радості, добра,

Світлих днів, немов у казці,

Вірних друзів і тепла!

День Тетяни – привітання у картинках

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