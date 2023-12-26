Попереджений – значить, озброєний! На сторінках Нового каналу ти також можеш знайти фінансовий гороскоп на 2023 і любовний гороскоп на 2023. А зараз читай наш гороскоп на тиждень з 25 по 31 грудня для всіх знаків зодіаку та дізнайся, які сюрпризи зірки підготували для тебе на найближчі сім днів

NASA додало 13 знак зодіаку: правда чи ні

Зараз дивляться

Що буде з Україною у 2023 році? Гороскоп для нашої країни від нейромережі Chat GPT

Карта бойових дій в Україні: де йдуть бої

Онлайн-карта повітряних тривог в Україні: статус сирен у всіх областях тепер можна перевірити в один клік

Гороскоп на тиждень з 25 по 31 грудня: Овен (21 березня – 20 квітня)

Все, що можна уявити, реально. Пам’ятай про це. І ніколи не опускай руки, навіть якщо всі оточуючі говорять, що твоя ідея провальна. У тебе все вийде, головне – вір в себе!

Гороскоп на тиждень з 25 по 31 грудня: Телець (21 квітня – 21 травня)

Ніхто не стає космонавтом випадково. Працюй старанніше, шукай нові нестандартні підходи до вирішення завдань, не зупиняй саморозвиток ні на хвилину. Твої мрії гідні стати реальністю.

Гороскоп на тиждень з 25 по 31 грудня: Близнюки (22 травня – 21 червня)

Думай, як ти виглядаєш у своїх очах, а не в очах інших! Люди схильні засуджувати тих, кого не розумію. Тих, хто відрізняється. Слухай тільки своє серце, воно приведе тебе до успіху.

Гороскоп на тиждень з 25 по 31 грудня: Рак (22 червня – 22 липня)

Не буває невдач – тільки досвід і твої реакції. Повір, це не просто слова. Невдача – не кінець світу, а шанс переглянути свої помилки, визначити слабкі сторони, удосконалити їх, і з новими силами увірватися в боротьбу. Успіх вже поруч!

Гороскоп на тиждень з 25 по 31 грудня: Лев (23 липня – 22 серпня)

Натхнення приходить від щоденної роботи. Перевірено! Відгородися від чужих проблем, повністю занурся в роботу над своїми проектами. Керівництво обов’язково оцінить твоє завзяття до роботи!

Гороскоп на тиждень з 25 по 31 грудня: Діва (23 серпня – 23 вересня)

Успіх приходить тільки до тих, хто сміє намагатися. Хочеш запустити проект, який здається твоїм друзям і колегам повним божевіллям? Вперед! Досить відкладати на потім. Всі критики та недоброзичливці кусатимуть лікті від заздрощів вже до кінця тижня.

Гороскоп на тиждень з 25 по 31 грудня: Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на тиждень з 25 по 31 грудня для знаку Терези каже: не має значення, в якому світі ти живеш, важливо, який світ живе в тобі. Перестань засуджувати оточуючих, шукати чужі помилки, скаржитися на життєві перешкоди. Займися собою. Наповни себе змістом. Удосконалюйся. Це принесе тобі набагато більше користі, ніж ти собі уявляєш.

Гороскоп на тиждень з 25 по 31 грудня: Скорпіон (24 жовтня – 21 листопада)

Гороскоп на тиждень з 25 по 31 грудня для знаку Скорпіон говорить: завжди пам’ятай, хто був з тобою у важкі часи. Цінуй людей, які підтримують тебе, які завжди готові підставити тобі плече, які готові на все, щоб ти був щасливий. Мати таку опору в житті – неймовірний подарунок від Всесвіту. Не втрать його! І будь вдячним.

Гороскоп на тиждень з 25 по 31 грудня: Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на тиждень з 25 по 31 грудня для знаку Стрілець попереджає: час безцінний, подумай, на кого і на що ти його витрачаєш. Одного разу ти можеш обернутися – роки пройшли, а життя не змінилося на краще. Все тому, що успіх залежить не від часу, а від зусиль, які заради нього прикладаєш. Встань з дивану і почни діяти вже зараз.

Гороскоп на тиждень з 25 по 31 грудня: Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Ти отримуєш від життя тільки те, що наважуєшся просити. Гороскоп на тиждень для Козерогів обіцяє стрімке просування по кар’єрних сходах і везіння в амурних справах. Головне – вірити в себе, свої сили. Ти гідна кращого, не бійся підвищувати планку!

Гороскоп на тиждень з 25 по 31 грудня: Водолій (21 січня – 18 лютого)

Плани – ніщо, планування – все. Гороскоп на тиждень з 25 по 31 грудня для Водоліїв попереджає: якщо ти не приведеш думки в порядок і не структуруєш свої робочі/життєві завдання, можеш залишитися біля розбитого корита. Все в твоїх руках!

Гороскоп на тиждень з 25 по 31 грудня: Риби (19 лютого – 20 березня)

Єдиний спосіб зробити видатну роботу – щиро любити те, що робиш. Гороскоп на тиждень з 25 по 31 грудня для Риб попереджає: якщо тобі не подобається те, що ти робиш, краще змінити напрямок. Тільки так ти зможеш реалізуватися!

Фото: istockphoto