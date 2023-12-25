Що дивитись на Новому в різдвяно-новорічні свята: телепрограма з 25 по 31 грудня

В різдвяно-новорічні свята залишайся разом з Новим каналом! Адже ми приготували для тебе безліч цікавих фільмів та мульфільмів, які створять твій настрій та додадуть святкової атмосфери.

Вивчай різдвяно-новорічну телепрограму Нового каналу у нашому матеріалі.

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Телепрограма різдвяно-новорічних фільмів з 25 по 31 грудня, Новий канал

25 грудня, понеділок

11:25 – М/ф Красуня та чудовисько

У центрі сюжету молода і дуже красива дівчина на ім’я Бель, що живе разом зі своїм батьком в невеликому містечку. Вона не обділена чоловічою увагою, але найбільше вона проявляється з боку місцевого мисливця Гастона, який впевнений, що вони з Бель просто ідеальна пара. Ось тільки дівчина зовсім іншої думки, і всіляко уникає його.

Одного разу батько Бель, будучи винахідником, відправляється на виставку, але на півдорозі, через погану погоду, збивається зі шляху. Блукаючи по лісі, він, врешті-решт, виходить до похмурого замку, господарем якого виявляється страшне Чудовисько, і стає його бранцем. Дізнавшись про те, що сталося, Бель не довго думаючи відправляється рятувати батька.

13:00 – М/ф Корпорація монстрів

Останнім часом у світі страшних і небезпечних монстрів зріє криза, адже діти все менше бояться цих тварюк. Вони стали настільки грамотними, що практично не вірять в казки, не кричать від жаху ночами і не виявляють належної поваги до страшилок. Словом, в світі монстрів назрівавє явна криза, але як виявилося, це був тільки його початок.

Найважчим ударом для всіх небезпечних і зубастих тварюк стала поява в їхньому світі дитини. Спритна і цікава крихітка зовсім не злякалася кровожерливих створінь, навпаки, поставилася до них як до звичних іграшок, з якими можна робити що хочеш. Саме тоді серед монстрів почався справжній хаос, адже такого приниження вони ще ніколи не відчували. Чому ж діти перестали боятися страшних тварюк і чи можна вирішити таку складну проблему.

19:00 – Х/ф Маска 16+

Головний герой картини – Стенлі Іпкіс – всього лише дрібний чиновник, який відчуває труднощі в спілкуванні з начальством і протилежною статтю. Але одного разу він безоглядно закохується в прекрасну Тіну Керолайн, підіслану бандитами в банк, де працює Стенлі, щоб непомітно зняти приміщення на камеру.

Вечорами Тіна співає в ресторані, і Стенлі відправляється туди, щоб ще раз поглянути на прекрасну дівчину. Але охорона не пропускає незграбного клерка всередину, відкинувши його в бруд на очах у Тіни.

Повністю впавши духом, Іпкис відправляється додому, але доля приводить його до гавані, де він знаходить дивну зелену маску. Ледве примірявши знахідку, Стенлі перетворюється в невгамовного веселуна з зеленою головою і незвичайною, навіть фантастичною пластикою. З цього моменту життя Стенлі різко змінюється, а дивовижна маска змушує його брати участь в найнеймовірніших подіях. Ця історія пронизана гумором, відчайдушністю і хорошою акторською грою.

20:55 – Х/ф Син Маски

Колись одній людині довелося заволодіти Маскою Локі, однак вона зникла так само раптово, як і з’явилася. Минуло кілька років після подій минулого фільму, і ця унікальна річ знову потрапила в руки простої людини. Карикатурист Тім Ейвері знайшов її зовсім випадково і приніс в свій будинок. Чоловік навіть не здогадувався про те, яку силу має цей предмет. Зате про це дізнається його пес, якому вдається надіти маску.

Але собака виявляється не єдиною істотою, яка володіє унікальними здібностями, адже новонароджений син Тіма, з незрозумілих причин, також має надздібності. Незабаром в їх будинку починають відбуватися містичні та незвичайні речі. Через деякий час у сімейства Евері починаються справжні проблеми, адже в місті з’являється справжній господар маски, готовий на все заради того, щоб повернути те, що по праву належить йому…

26 грудня, вівторок

19:00 – Х/ф Гаррі Поттер і філософський камінь

Чудовий фільм, який точно асоціюється з Новим роком! Гаррі до 11 років жив у сімействі Дурслів, бо його батьки загинули, коли хлопчик був зовсім маленьким. Сімейство тітки, в якому опинився Гаррі, на дух не переносило хлопчика. Йому завжди діставалося все найгірше, а жив він у комірчині. Але в день його одинадцятиріччя за Гаррі прийшов велетень Гаґрід, щоб забрати його в школу магії Гоґвортс. Гаррі дізнається, що його батьки були чарівниками. А від підступного мага, Волдеморта, який і вбив батьків Гаррі, хлопцеві дістався шрам на лобі. Цей шрам завдасть Гаррі ще багато неприємностей, але в той же час саме завдяки йому Волдеморт назавжди пов’язаний із хлопчиком, що робить небезпечного мага вразливим…

27 грудня, середа

19:00 – Х/ф Гаррі Поттер і таємна кімната

Юний чарівник Гаррі Поттер переходить на другий курс школи «Хогвартс». Пригоди хлопчика починаються вже з самої дороги в школу. Доббі, домовик ельф, перекриває стіну до станції і Гаррі з друзями не потрапляють на поїзд. Йому доводиться шукати новий спосіб яким можна дістатися до «Хогвартса». Що ж його чекає там?

Гаррі стикається з щоденником Тома Редла і дізнається деякі моменти дитинства ВолДеМорта.

Герої стикаються з новою проблемою – Василіском, який полює за «бруднокровкою». Гаррі чує Василіска і розуміє, що він вміє розмовляти зі зміями. Чарівник в потрібний момент застосовує свої нововідкриті навички і відкриває Таємну Кімнату, щоб врятувати сестру Рона Візлі.

28 грудня, четвер

11:50 – Х/ф Фантастичні звірі і де їх шукати 12+

Молодий маг-зоолог Ньют Саламандер (Едді Редмейн) знову опиняється втягнутим в епічне протистояння двох найвеличніших чарівників свого часу – Альбуса Дамблдора (Джуд Лоу) і Геллерта Грін-де-Вальда (Джонні Депп). Одержимий ідеєю поневолення світу і побудови нового магічного суспільства, темний маг намагається заволодіти Дарами Смерті – артефактами, що дають своєму власникові майже безмежну силу.

14:05 – Х/ф Фантастичні звірі: Злочини Ґріндельвальда 12+

У грудні 1926 року вдалося відбити напад темного мага-чарівника Геллерта Ґрін-де-Вальда на величезний мегаполіс Нью-Йорка. У цій справі взяв активну участь молодий співробітник британського міністерства магії магозоолог Ньют Скамандер, який вивчає поведінку всіляких фантастичних тварин. Маг-лиходій був посаджений в спеціальну в’язницю. Однак, як розказано в кінокартині «Фантастичні звірі: Злочини Ґріндельвальда», йому вдалося втекти. Сталося це в 1928 році.

Геллерт Ґрін-де-Вальд почав скликати своїх прихильників, щоб встановити владу магічних створінь над звичайними людьми. У могутнього мага з’явилася величезна кількість прихильників.

19:00 – Х/ф Гаррі Поттер і в’язень Азкабану 16+

Дії фільму «Гаррі Поттер і в’язень Азкабану» відбуваються на третьому курсі магічної школи Гоґвортс. У центрі сюжету знаходяться Гаррі, Рон і Герміона. Юні чарівники, повертаючись до школи після літніх канікул, дізнаються про втечу Сіріуса Блека, який був заточений у в’язницю Азкабан. Сіріус Блек, є слугою темного мага Волдеморта і за сумісництвом, хрещеним батьком Гаррі Поттера, який як вважається, хоче вбити свого хрещеника. Всерйоз стурбований за своє життя, Гаррі разом зі своїми друзями вирішують з’ясувати, ким був Блек, і як його можна перемогти…

29 грудня, п’ятниця

18:45 – Х/ф Гаррі Поттер і Келих вогню

Цього року в Гоґвортсі пройде тричаклунський турнір – найзахопливіше і водночас найнебезпечніше змагання між трьома найбільшими європейськими школами чаклунства – Гоґвортсом, Шармбатоном і Дурмстранґом. Кожну школу представляє обраний чемпіон, якого обирає Кубок Вогню і завдання кожного – пройти три магічних випробування. Але Кубок називає четверте ім’я – Гаррі Поттер…

30 грудня, субота

13:55 – М/ф Корпорація монстрів

Останнім часом у світі страшних і небезпечних монстрів зріє криза, адже діти все менше бояться цих тварюк. Вони стали настільки грамотними, що практично не вірять в казки, не кричать від жаху ночами і не виявляють належної поваги до страшилок. Словом, в світі монстрів назрівавє явна криза, але як виявилося, це був тільки його початок.

Найважчим ударом для всіх небезпечних і зубастих тварюк стала поява в їхньому світі дитини. Спритна і цікава крихітка зовсім не злякалася кровожерливих створінь, навпаки, поставилася до них як до звичних іграшок, з якими можна робити що хочеш. Саме тоді серед монстрів почався справжній хаос, адже такого приниження вони ще ніколи не відчували. Чому ж діти перестали боятися страшних тварюк і чи можна вирішити таку складну проблему.

19:00 Х/ф Гаррі Поттер та Орден Фенікса

П’ятий рік навчання в Гоґвортсі починається для Гаррі Поттера з сумних подій. Наприкінці минулорічного Турніру Трьох Чарівників Волдеморт воскрес, і тепер він шукає спосіб знайти Гаррі, щоб назавжди з ним розправитися. Незважаючи на те, що чимало чарівників були свідками повернення найбільшого лиходія в історії світу магії, ця подія заперечується. Друзі Гаррі організують Орден Фенікса, щоб захистити хлопчика від Волдеморта та його соратників.

21:40 Х/ф Гаррі Поттер та напівкровний принц

Сюжет фільму «Гаррі Поттер та напівкровний принц» повідає про хаос, що відбувається в чарівному світі, і країні магів, спровокований поверненням Волдеморта — чарівником чиє ім’я не можна називати вголос. Гаррі Поттер, повертається на шостий курс, і бачить сумну картину, Гоґвортсі вже не той яким був раніше, він не є безпечним місцем, і за кожною стіною таїться небезпека. Сили Волдеморта ростуть з кожним днем, і щоб не чекати неминучої загибелі, професор Дамблдор, починає готувати Гаррі до фінального бою з темним лордом.

31 грудня, неділя

12:40 – М/ф Монстри на канікулах 16+

Так сталося що головний ворог всіх вампірів і вовкулаків закохується в дочку самого Дракули. Неабияка любов розігрується між ними і постає вибір, що робити далі, вести війну або оголосити перемир’я. Перед Ван Хелсінгом постало дуже складне питання, яке він успішно вирішив, його новоявлена ​​любов із захопленням прийняла пропозицію найлютішого ворога Дракули і вони возз’єдналися. Мультфільм дуже цікавий завдяки своєму непередбачуваного сюжету, ніколи не чекаєш, що станеться далі і на яку сторону стане Ван Хелсінг в боротьбі за свою божевільну любов вампіра.

14:05 – М/ф Монстри на канікулах 2

Минуло кілька років. Батьки маленького хлопчика повинні виїхати у справах. За сценарієм мультфільму “Монстри на канікулах” хлопчик залишився під опікою діда – графа Дракули. Король вампірів незадоволений вихованням дитини вирішив внести деякі корективи. Він хоче зробити з хлопчика справжнього вампіра, придумуючи для нього всілякі випробування. Але краще б Дракула цього не робив. Хлопчик почав витворяти таке, що все вампірично королівство може впасти назавжди.

15:40 – М/ф Монстри на канікулах 3

Цього разу Дракула разом зі своїми друзями відправляється в круїз на шикарному лайнері, де закохується в капітана корабля – загадкову і прекрасну Еріку. Але нова пасія батька дуже не подобається його доньці Мевіс, і вона вирішує будь-що-будь розлучити закохану парочку. Однак найстрашніше ще попереду, адже Еріка – нащадок Ван Хельсінга, заклятого ворога Дракули і всіх монстрів!

18:55 – Х/ф Гаррі Поттер і Дари Смерті. Частина 1 16+

Битва на смерть з Волен-де-Мортом – це найстрашніше випробування для Гаррі Поттера, яке ніяк не уникнути. Допомога не прийде, чекати її марно. Гаррі самотній … У новому світлі Гаррі дізнається своїх друзів і ворогів. Межа між Добром і Злом стає все менш очевидною.

21:40 – Х/ф Гаррі Поттер і Дари Смерті. Частина 2 16+

Непроста фінальна битва вготована Гаррі Поттеру, адже йому доведеться протистояти самому Волан-де-Морту. Але для початку треба знайти і знищити всі горокракси.

Дивись всі ці фільми та мультфільми на Новому каналі з 25 по 31 грудня!

Фото – кадри з фільмів