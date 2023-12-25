Кожна дівчинка хоч раз у житті ворожила на судженого. Хтось у таборі з подругами вибудовував дзеркала або розкладав любовні пасьянси, хтось, залишившись удома, влаштовував містичні «спіритичні» сеанси… Та ні для кого не секрет, що найправдивіші результати ворожіння можна отримати під час різдвяних канікул: від Святвечора до Водохреща. Ми вибрали кілька найцікавіших і простих способів ворожіння, які передбачать твоє майбутнє!

Різдвяні ворожіння 2023

Різдвяні ворожіння 2023: Ворожіння на волоссі

Рівно опівночі візьми невелику глиняну миску, налий у неї воду і додай по дрібці золи, цукру та солі. Потім кинь у воду дві волосинки: свою і коханої людини, і залиш до ранку. Якщо завтра ти виявиш волосся переплетеними між собою – вас чекає спільне щастя, а якщо волосинки на відстані – це до розлуки.

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Різдвяні ворожіння 2023: Голочка

Увечері 6-го січня запали свічку (будь-яку, тільки не церковну) і візьми дві швейні голки. З боку вушка змасти голки воском і вістрям униз опусти їх одночасно в чашку з чистою водою. Уважно стеж за рухом голок:

Голки швидко і прямо пішли на дно – твоє бажання швидко здійсниться

Голки зіткнулися – до заміжжя

Лягли на дно одна на одну – до кохання

Впали вістрям одна навпроти іншої – до ревнощів і появи суперниці

Розійшлися на дні – до розлуки або невдачі

Якщо ж раптом під час ворожіння ти вколеш однією з голок палець – це до зізнання в коханні, тож наперсток не одягай 🙂

Різдвяні ворожіння 2023: На заміжжя

Це ворожіння для кількох дівчат. Відріжте з подругами нитки однакової довжини і одночасно їх підпаліть. Чия нитка згорить швидше за інші, та дівчина раніше за всіх вийде заміж! Якщо ж нитка одразу погасне або згорить тільки до половини, то цього року весілля не буде.

Що буде?

Таке ворожіння може передбачити, які події тебе чекають у прийдешньому році! Візьми три речі: головний убір, шматок хліба і шматок дерева і поклади їх у порожній чистий горщик. Потім, заплющивши очі, підійди до горщика і візьми перше, що трапиться. Якщо це головний убір – бути швидкому весіллю, хліб знаменує рік самотності, а шматок дерева – хворобу. Такі собі варіанти, правда? Тож добре подумай, чи варто зв’язуватися з цим ворожінням!

Різдвяні ворожіння 2023: На бажання

Це ворожіння, мабуть, найлегше! Загадай бажання і поклич свою кішку: якщо вона переступить поріг кімнати лівою лапою, бажання здійсниться. Якщо правою – не судилося! Більше трьох разів за вечір смикати кішку не радимо 🙂

Різдвяні ворожіння 2023: Туфелька

Вийди з дому, зніми туфлю з лівої ноги і через плече кинь її вперед носком. Куди носок повернеться, звідти і треба чекати сватів. Якщо ж носок дивиться на тебе, то наступного року весілля чекати не варто.

Різдвяні ворожіння 2023: Кораблик

На шматочках паперу напиши назви подій, наприклад, «подорож», «весілля», «підвищення зарплати» та ін. або бажання, і акуратно приклей їх по периметру миски з внутрішньої сторони. Налий у миску води, щоб вона майже доходила до папірців. Візьми порожню шкаралупу від волоського горіха, всередину її постав маленький недогарок свічки й підпали його. Підштовхни «кораблик» до середини тазу, і спостерігай до якого «берегу » його приб’є. Але здійсниться лише те бажання, папірець якого займеться від полум’я свічки!

Різдвяні ворожіння 2023: Маятник

На довгу нитку закрепи тонку голку таким чином, щоб вийшов маятник. Поклади на стіл монету (в ідеалі – срібну!) І, взявши кінчик нитки двома пальцями, направ вістря голки в її центр. Тепер промов уголос своє запитання: якщо маятник залишиться нерухомим, значить, відповіді поки що немає. Якщо голка почне гойдатися в поздовжньому напрямку (вперед-назад), бажання здійсниться, якщо в поперечному (вліво-вправо) – не здійсниться!

Різдвяні ворожіння 2023: Рушник

Повісьте на ніч рушник за вікно, примовляючи при цьому: «суджений, ряджений, прийди до мене і витрися». Якщо вранці рушник виявиться мокрим, то скоро ви знайдете свою половинку. Сухий рушник свідчить про те, що все залишиться по-старому, без змін.

Вірити у ворожіння чи ні – право твоє! Однак ворожити разом із подругами однозначно весело, і навіть якщо результати не сподобаються, навряд чи ви будете дуже засмучені! Зате якщо ворожіння пообіцяють небачене кохання та нескінченне щастя, то чому б і не повірити в них, правда? Головне, не забувати, що наша доля – в наших руках, і ми можемо все самі змінити в одну мить, треба лише захотіти!

Фото: IStock