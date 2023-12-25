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Привітання з Різдвом в картинках: красива добірка

З Різдвом: привітання в картинках

Привітання з Різдвом в картинках! У нашому матеріалі – добірка найгарніших. Тож обирай красиві картинки з Різдвом

Від 1 вересня 2023 ПЦУ та УГКЦ перейшли на новоюліанський календар, тому Різдво Христове цьогоріч святкуємо 25 грудня. Це одне із найбільших свят року, яке має свої традиції. На Святвечір сім’я збирається разом, на столі – 12 пісних страв, серед яких обов’язковою є кутя. А зі сходом першої зірки на небі починається святкова вечеря та, звичайно, привітання близьких та знайомих із Різдвом! До цього особливого дня ми підготували підбірку привітань із Різдвом у картинках. Обирай, що тобі до душі та надішли трошки любові тим, кого цінуєш.

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Привітання із Різдвом в картинках

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Щасливого Різдва!

Фото: IStock

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