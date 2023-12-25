Коли Різдво 2023: дата святкування за новим календарем

Гороскоп на тиждень з 25 по 31 грудня: Козерогам — великі гроші, Рибам — успіхи в роботі
Коли святкуватимуть Різдво в Україні 2023 року? Варто почати з того, що від 1 вересня 2023 року ПЦУ та УГКЦ перейшли на новоюліанський календар, тому дати багатьох церковних свят змінилися. Зміни торкнулися і Різдва Христового.
Тому від 2023 року українці святкуватимуть Різдво 25 грудня – разом з переважною частиною християнського світу.
Також зазнчимо, що тепер нові дати зимових грудневих та січневих свят виглядають так:
Чи будуть в Україні вихідні на Різдво Христове та Новий рік 2024? Адже вони припадають на неділю – читай тут.
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