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Місячний календар стрижок на грудень 2023: коли краще доглядати за волоссям

Місячний календар стрижок на грудень 2023

Місячний календар стрижок на грудень 2023 вже на сайті Нового каналу! Зима – не привід забувати про своє волосся та залишати себе без експериментів з довжиною і кольором волосся. Головне – вибрати сприятливий день! Читай матеріал і дізнайся, коли фарбувати волосся, коли стригтися, а коли краще цього не робити – згідно з місячним календарем стрижок на грудень 2023.

Місячний календар на грудень 2023: коли стригти волосся

1, 3, 5-10, 14, 17, 20, 22-24, 29-31 грудня 2023 – сприятливі дні для стрижки волосся! Згідно з місячним календарем на грудень 2023, саме в ці дати варто ходити в салон або додому до перукаря, якщо твоя мета – підрівняти кінчики, вкоротити локони або кардинально змінити зачіску. Результат перевершить усі твої очікування!

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До слова, похід до перукаря у ці дати, якщо вірити місячному календарю стрижок на грудень 2023 року, позитивно вплине не тільки на стан волосся, але й на твоє фінансове становище. Локони наситяться енергією і силою, а у тебе відкриються нові потоки грошового успіху.

Лунный календарь стрижек на июль 2021

Місячний календар на грудень 2023: коли не варто стригти волосся

2, 4, 12, 18, 21, 26 грудня 2023 – несприятливі дні для стрижки волосся! Якщо вірити місячному календарю на грудень 2023, похід до перукаря у ці дати не принесе користі волоссю. Є ймовірність «напоротися» на майстра-аматора, який усього одним рухом може зіпсувати твою шевелюру.

Звичайно ж, може трапиться так, що для походу до перукаря тобі підійдуть тільки ці дати. Не біда! Щоб уникнути неприємностей, тобі потрібно прискіпливо поставитися до вибору майстра та контролювати процес «від і до». Найменш небезпечні дні, згідно з місячним календарем стрижок на грудень 2023 року, – 21 грудня. 

Лунный календарь стрижек на июль 2021

Місячний календар на грудень 2023: коли фарбувати волосся

1, 5, 8-11, 15, 17, 23-25, 27 грудня 2023 – сприятливі дні для фарбування волосся! Давно мріяла кардинально змінити імідж? Хотіла пофарбувати волосся у незвичайний колір? Вперед! У ці дати результат візит до перукаря перевершить усі очікування. Кольори ляжуть рівно, фарба не зашкодить волоссю, а тільки зробить його шовковистим і блискучим. Кайф!

Зазначимо, що в нашому списку є особлива дата, яка володіє величезною енергетичною силою, – 29 грудня. Зважившись на зміну іміджу в цей день, ти не тільки «прокачаєш» свій зовнішній вигляд, але й привернеш увагу Купідона. Нова зачіска подарує тобі впевненість у собі, що неможливо буде не помітити!

Лунный календарь стрижек на июль 2021

Місячний календар на грудень 2023: коли не варто фарбувати волосся

2, 4, 12, 18, 21, 26 грудня 2023 – несприятливі дні для фарбування волосся! Якщо вирішиш на зміну іміджу в ці дати, висока ймовірність «спалити» локони або отримати в результаті «плямистий» відтінок. Хочеш уникнути неприємностей? Краще вибери для походу до перукаря більш відповідну дату.

Фото: istock

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