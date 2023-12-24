Місячний календар грудень 2023: сприятливі дні для справ

Гороскоп на тиждень з 25 по 31 грудня: Козерогам — великі гроші, Рибам — успіхи в роботі
Місячний календар сприятливих днів на грудень 2023 вже на сайті Нового каналу! Читай, на коли запланувати важливі справи та приймати доленосні рішення, а коли краще нічого не робити
Найкраще всі важливі справи у цьому місяці планувати на такі дати: 4, 5, 13, 16, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 29 числа.
Також, вдалими можна вважати і такі дати: 10 та 11 грудня.
Любовний гороскоп на 2023 для всіх знаків зодіаку
Не варто нічого важливого планувати на ці дні: 3, 14, 20, 21, 24, 31.
Енергетично несприятлива для жодних справ дата – 20 грудня, тож краще на ці дні не плануйте нічого і проведіть спокійний день вдома.
Місячний календар стрижок на жовтень 2023: коли краще доглядати за волоссям
Для поїздок і подорожей підходять ці дні: 4, 19, 23.
Для стрижки і фарбування волосся найбільш підходять за місячним календарем ці дати: 9, 19, 26.
Дотримуйся порад, які дає місячний календар на грудень 2023, і цей місяць принесе тобі тільки радість!
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