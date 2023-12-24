Місячний календар грудень 2023: сприятливі дні для справ

Місячний календар сприятливих днів на грудень 2023 вже на сайті Нового каналу! Читай, на коли запланувати важливі справи та приймати доленосні рішення, а коли краще нічого не робити

Місячний календар на грудень 2023: сприятливі дні для справ

Найкраще всі важливі справи у цьому місяці планувати на такі дати: 4, 5, 13, 16, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 29 числа.

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Також, вдалими можна вважати і такі дати: 10 та 11 грудня.

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Місячний календар на грудень 2023: несприятливі дні для справ

Не варто нічого важливого планувати на ці дні: 3, 14, 20, 21, 24, 31.

Енергетично несприятлива для жодних справ дата – 20 грудня, тож краще на ці дні не плануйте нічого і проведіть спокійний день вдома.

Фази Місяця на грудень 2023

1-12 грудня – Місяць спадає.

13 грудня – новий Місяць.

14-26 грудня – Місяць росте.

27 грудня – повний Місяць.

28-31 грудня – Місяць спадає.

Місячний календар стрижок на жовтень 2023: коли краще доглядати за волоссям

Для поїздок і подорожей підходять ці дні: 4, 19, 23.

Для стрижки і фарбування волосся найбільш підходять за місячним календарем ці дати: 9, 19, 26.

Дотримуйся порад, які дає місячний календар на грудень 2023, і цей місяць принесе тобі тільки радість!

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