Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 28 вересня

Сьогодні, 28 вересня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 28 вересня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.

Гороскоп на тиждень з 26 вересня по 2 жовтня 2022 від астролога для всіх знаків зодіаку

Зараз дивляться

Який сьогодні день – 28 вересня

28 вересня – Міжнародний день загального доступу до інформації,Всесвітній день боротьби проти сказу, День свободи від голоду, Міжнародний день правових знань, Міжнародний день безпечного аборту; у Швейцарії – Національний день кави; на Філіппінах – Національний день обізнаності та єдності в боротьбі проти дитячої порнографії.

Події 28 вересня у світі

1066 — нормани на чолі з Вільгельмом Завойовником вторглися до Королівства Англія.

— нормани на чолі з Вільгельмом Завойовником вторглися до Королівства Англія. 1618 — У Брюсселі відкритий перший у світі ломбард.

— У Брюсселі відкритий перший у світі ломбард. 1651 — між Богданом Хмельницьким і Річчю Посполитою укладено Білоцерківський мирний договір.

— між Богданом Хмельницьким і Річчю Посполитою укладено Білоцерківський мирний договір. 1968 — пісня гурту «Бітлз» Hey Jude на дев’ять тижнів очолила американський хіт-парад.

— пісня гурту «Бітлз» Hey Jude на дев’ять тижнів очолила американський хіт-парад. 1994 — У Франції відбулася прем’єра фільму «Леон-кілер».

— У Франції відбулася прем’єра фільму «Леон-кілер». 1999 — Бразильський футболіст Рональдо призначений послом миру в Косово. Він очолить кампанію боротьби зі злиднями в краї. Ця акція — частина програми розвитку ООН з боротьби зі злиднями в усьому світі.

— Бразильський футболіст Рональдо призначений послом миру в Косово. Він очолить кампанію боротьби зі злиднями в краї. Ця акція — частина програми розвитку ООН з боротьби зі злиднями в усьому світі. 2001 — Кофі Аннан став Нобелівським лавреатом.

— Кофі Аннан став Нобелівським лавреатом. 2002 — Мати відомого голлівудського актора Сільвестра Сталлоне приїхала до Одеси.

Китайський гороскоп на 2022 рік за роком народження

Що чекає Україну? Гороскоп на 2022 рік для нашої країни

Яке православне (церковне) свято сьогодні

28 вересня — День пам’яті святого Микити Готфського.

День ангела сьогодні – 28 вересня

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Андрій, Герасим, Григорій, Дмитро, Євдокія, Іван, Ігнатій, Йосип, Леонід, Людмила, Макар, Максим, Марія, Микита, Микола, Петро, Семен, Степан, Федот, Яків.

Прикмети на 28 вересня:

Дощ іде – до пізньої та сирої весни.

Багато мурашників в лісі – до холодної зими.

Якщо на Микиту гусак пропав, то його водяний забрав.

Дикі гуси на землі сидять – до теплої осені.

Що не можна робити 28 вересня

Вдома краще нічого цінного не давайте нікому, домовик може розсердитися, що не знайшов пропажу і почне мстити в будинку.

Заборонено сваритися з близькими людьми.

Не варто хизуватися своїми здобутками.

Не можна тримати зло на своїх ворогів.

Фото: IStock