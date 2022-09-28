Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 28 вересня

Сьогодні, 28 вересня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 28 вересня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.
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Який сьогодні день – 28 вересня
28 вересня – Міжнародний день загального доступу до інформації,Всесвітній день боротьби проти сказу, День свободи від голоду, Міжнародний день правових знань, Міжнародний день безпечного аборту; у Швейцарії – Національний день кави; на Філіппінах – Національний день обізнаності та єдності в боротьбі проти дитячої порнографії.
Події 28 вересня у світі
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Яке православне (церковне) свято сьогодні
28 вересня — День пам’яті святого Микити Готфського.
День ангела сьогодні – 28 вересня
День ангела (іменини) сьогодні святкують: Андрій, Герасим, Григорій, Дмитро, Євдокія, Іван, Ігнатій, Йосип, Леонід, Людмила, Макар, Максим, Марія, Микита, Микола, Петро, Семен, Степан, Федот, Яків.
Прикмети на 28 вересня:
Що не можна робити 28 вересня
Фото: IStock