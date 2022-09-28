Гороскоп на тиждень з 26 вересня по 2 жовтня 2022 від астролога для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на тиждень з 26 вересня по 2 жовтня 2022 для всіх знаків зодіаку – вже на сайті Нового каналу! Прогноз розкаже, чого чекати найближчими днями. Читай ексклюзивний гороскоп на тиждень для кожного знаку зодіаку від астролога Юлії Мартиненко (@julie_martynenko)

Що ж, перший місяць осені пролетів непомітно, ми плавно переходимо до надважливих подій, які відкриє для нас Молодик 26 вересня. Успіх буде на боці тих, хто захоче допрацювати давно сплановане, але за новим підходом. Ретроградний Меркурій спонукає нас трішки змінювати тактику для того, щоб наші події реалізовувались. Будьте гнучкими, та не забувайте – ще не час для початку нових, важливих справ, не дивлячись на те, що тиждень розпочинається з Молодика.

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Гороскоп на тиждень з 26 вересня по 2 жовтня 2022 для всіх знаків зодіаку

Понеділок – 26 вересня

Місяць перебуває в знаку краси та естетики – Терези. Разом з тим, тенденції Молодика трішки ускладнює аспект Сонця та Юпітера в опозиції, це говорить про те, що нам необхідно доводити свою експертність, відстоювати позицію, можливо навіть підвищувати знання у обраній галузі, словом, боротись за своє місце під Сонцем. Але не забувайте, що процес пройде навіть для вас у задоволення, якщо ви займаєтесь улюбленою справою, окрім того, зверніть увагу на колег та друзів, що вас підтримують, заручіться їхньою підтримкою.

Вівторок – 27 вересня

День для роботи над помилками в минулому. Перше – дотримуйтесь правила по вдосконаленню старого. Друге – не очікуйте швидких результатів. Тригон Марса та Сатурна говорить про те, що плани реалізуються в нашу користь, проте, не поспішайте, займіть позицію спостерігача.

Середа – 28 вересня

Якщо ви маєте справи, які давно не наважувались вирішити – саме час. Не цурайтесь допомоги, Сонце перебуває в знаку Терези – а це про партнерство та вміння йти на компроміси.

Четвер – 29 вересня

Венера переходить в знак Терези. Більшість пар в стосунках відчують полегшення, адже Венера перед цим перебувала в знаку Діви і спонукала нас шукати недоліки, критикувати, сваритись з партнером. Зараз, більшість питань вирішуватимуться в розмові, рекомендація – поважайте думку та позицію свого партнера, Терези відчувають себе максимально комфортно на рівних і без конфліктів.

П’ятниця – 30 вересня

П’ятниця – день Венери, а отже – день сприятливий для покупок, отримання насолоди. Проте, не забувайте, що під час Ретроградного Меркурію не слід купувати техніку. День підійде для шопінгу з подругою. Рекомендація дня – перевіряйте інформацію, яку отримуєте ззовні, довіряйте власним відчуттям та інтуїції.

Субота/Неділя – 1/2 жовтня

Початок другого місяця осені пройде в енергіях обачності. Венера в аспекті з Юпітером може давати не задоволення партнером, статусом власних фінансів, можливо прокинуться амбіційні бажання стосовно свого життя. Не забувайте, що зараз всі питання необхідно вирішувати мирно, задайте собі відверте питання, що я можу зробити для покращення свого життя? Це дозволить вам шукати причини в собі, а не в інших людях, а отже, допоможе уникнути небажаних конфліктів.

Юлія Мартиненко, тета-практик, авторка курсу «Астрологія як стиль життя» (@julie_martynenko)