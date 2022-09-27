Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 27 вересня

Сьогодні, 27 вересня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 27 вересня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.

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Який сьогодні день – 27 вересня

27 вересня – Всесвітній день туризму; в Українаі – День туризму, День машинобудівника та День вихователя і дошкільних працівників; в Бельгії – День єдності франкомовної спільноти; в Польща – День Польської підпільної держави.

Події 27 вересня у світі

1825 — у Великій Британії почався рух першою залізницею — потяг провіз 450 пасажирів зі швидкістю 24 км/годину.

— у Великій Британії почався рух першою залізницею — потяг провіз 450 пасажирів зі швидкістю 24 км/годину. 1920 — Симон Петлюра підписав наказ Головної команди військ УНР про організацію повстання на Правобережній Україні.

— Симон Петлюра підписав наказ Головної команди військ УНР про організацію повстання на Правобережній Україні. 1977 — пущена в дію перша атомна електростанція Української РСР — Чорнобильська АЕС.

— пущена в дію перша атомна електростанція Української РСР — Чорнобильська АЕС. 1998 — заснована компанія Google.

— заснована компанія Google. 2001 — уряд Норвегії заснував міжнародну премію за математичні дослідження — Абелівську премію.

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Яке православне (церковне) свято сьогодні

27 вересня — Воздвиження Чесного і Животворного Хреста Господнього.

День ангела сьогодні – 27 вересня

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Іван та Ян.

Прикмети на 27 вересня:

Птахи дружно відлетіли у вирій – чекати суворої зими.

Павутиння стелиться повсюдно – до тепла; мало павутиння – на суху осінь.

Добре вродив щавель – на теплу зиму.

Гуси летять високо – осінь буде тривалою.

Бабине літо непогідне – осінь суха.

Що не можна робити 27 вересня

Не можна починати важливі справи.

Не можна ходити до лісу.

Заборонено лаятися і сваритися.

Не варто укладати шлюб.

Фото: IStock