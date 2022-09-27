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Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 27 вересня

Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 27 вересня

Сьогодні, 27 вересня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 27 вересня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.

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Який сьогодні день – 27 вересня

27 вересня – Всесвітній день туризму; в Українаі – День туризму, День машинобудівника та День вихователя і дошкільних працівників; в Бельгії – День єдності франкомовної спільноти; в Польща – День Польської підпільної держави.

Події 27 вересня у світі

  • 1825 — у Великій Британії почався рух першою залізницею — потяг провіз 450 пасажирів зі швидкістю 24 км/годину.
  • 1920 — Симон Петлюра підписав наказ Головної команди військ УНР про організацію повстання на Правобережній Україні.
  • 1977 — пущена в дію перша атомна електростанція Української РСР — Чорнобильська АЕС.
  • 1998 — заснована компанія Google.
  • 2001 — уряд Норвегії заснував міжнародну премію за математичні дослідження — Абелівську премію.

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Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 27 вересня

Яке православне (церковне) свято сьогодні

27 вересня — Воздвиження Чесного і Животворного Хреста Господнього.

День ангела сьогодні – 27 вересня

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Іван та Ян.

 Прикмети на 27 вересня:

  • Птахи дружно відлетіли у вирій – чекати суворої зими.
  • Павутиння стелиться повсюдно – до тепла; мало павутиння – на суху осінь.
  • Добре вродив щавель – на теплу зиму.
  • Гуси летять високо – осінь буде тривалою.
  • Бабине літо непогідне – осінь суха.

Що не можна робити 27 вересня

  • Не можна починати важливі справи.
  • Не можна ходити до лісу.
  • Заборонено лаятися і сваритися.
  • Не варто укладати шлюб.

Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 27 вересня

Фото: IStock

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