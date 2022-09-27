Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 27 вересня

Гороскоп на тиждень з 26 вересня по 2 жовтня 2022 від астролога для всіх знаків зодіаку
Сьогодні, 27 вересня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 27 вересня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.
Гороскоп на тиждень з 26 вересня по 2 жовтня 2022 від астролога для всіх знаків зодіаку
Який сьогодні день – 27 вересня
27 вересня – Всесвітній день туризму; в Українаі – День туризму, День машинобудівника та День вихователя і дошкільних працівників; в Бельгії – День єдності франкомовної спільноти; в Польща – День Польської підпільної держави.
Події 27 вересня у світі
Китайський гороскоп на 2022 рік за роком народження
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Яке православне (церковне) свято сьогодні
27 вересня — Воздвиження Чесного і Животворного Хреста Господнього.
День ангела сьогодні – 27 вересня
День ангела (іменини) сьогодні святкують: Іван та Ян.
Прикмети на 27 вересня:
Що не можна робити 27 вересня
Фото: IStock