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Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 26 вересня

Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 26 вересня

Сьогодні, 26 вересня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 26 вересня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.

Який сьогодні день – 26 вересня

26 вересня — Всесвітній день здоров’я довкілля, День народження грамофону, Міжнародний день боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї, Європейський день мов та Всесвітній день контрацепції.

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Події 26 вересня у світі

  • 1371 рік — у битві в долині річки Мариця об’єднані сербсько-болгарсько-валасько-угорсько-хорватські війська зазнають поразки від османів;
  • 1580 рік — англійський пірат Френсіс Дрейк завершує друге у світі навколосвітнє плавання;
  • 1687 рік — внаслідок обстрілу Афін венеціанською армією частково руйнується Парфенон;
  • 1815 рік — герцог Рішельє стає прем’єр-міністром і міністром закордонних справ Королівства Франція;
  • 1913 рік — у Києві починається суд у справі Бейліса;
  • 1919 рік — війська Нестора Махна проривають фронт Добровольчої армії і здійснюють зухвалий рейд у напрямку Бердянська і Таганрога;
  • 1930 рік — польська влада забороняє діяльність Пласту;
  • 1951 рік — Бундестаг проголошує за виплату післявоєнних репарацій євреям;
  • 1960 рік — Кеннеді і Ніксон проводять між собою перші в історії виборів президентів США телевізійні дебати;
  • 1961 рік — на три тижні американський гіт-парад очолює Рой Орбісон із піснею «Oh, Pretty Woman»;
  • 1962 рік — проголошують Єменську Арабську Республіку;
  • 1969 рік — виходить останній студійний альбом гурту «Бітлз» – «Abbey Road»;
  • 1991 рік — встановлюють консульські відносини між Україною й Австрією;
  • 1995 рік — Україну приймають до Ради Європи;
  • 2001 рік — день народження польської Вікіпедії;
  • 2012 рік — убивство в ТРЦ «Караван». Підозрюваний Ярослав Мазурок вбиває трьох охоронців і ранить одного співробітника торгового центру;
  • 2021 рік — у боксерському протистоянні між українцем Олександром Усиком і британцем Ентоні Джошуа перемагає Усик та стає чемпіоном за версіями WBA, WBO, IBF і IBO і повертає всі чемпіонські пояси до України.

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Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 26 вересня

Яке православне (церковне) свято сьогодні

26 вересня — в церковному календарі – день пам’яті священномученика Корнилія.

День ангела сьогодні – 26 вересня

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Лук’ян, Валеріан, Корнелій, Ілля, Петро, Леонтій, Юліан.

 Прикмети на 26 вересня:

  • дивилися, який сьогодні день: якщо йде дощ, значить врожай буде хорошим;
  • всі граки вже полетіли на зимівлю, чекайте на сніг;
  • кури починають линяти – буде тепла зима.

Що не можна робити 26 вересня

  • можна ворожити перед дзеркалом, тому що трапиться щось погане.
  • Не варто цього дня свататися та одружуватися, бо шлюб буде нещасливим.
  • Краще не прибирати у будинку.

Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 26 вересня

Фото: IStock

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