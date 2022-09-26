Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 26 вересня

Сьогодні, 26 вересня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 26 вересня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.

Який сьогодні день – 26 вересня

26 вересня — Всесвітній день здоров’я довкілля, День народження грамофону, Міжнародний день боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї, Європейський день мов та Всесвітній день контрацепції.

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Події 26 вересня у світі

1371 рік — у битві в долині річки Мариця об’єднані сербсько-болгарсько-валасько-угорсько-хорватські війська зазнають поразки від османів;

1580 рік — англійський пірат Френсіс Дрейк завершує друге у світі навколосвітнє плавання;

1687 рік — внаслідок обстрілу Афін венеціанською армією частково руйнується Парфенон;

1815 рік — герцог Рішельє стає прем’єр-міністром і міністром закордонних справ Королівства Франція;

1913 рік — у Києві починається суд у справі Бейліса;

1919 рік — війська Нестора Махна проривають фронт Добровольчої армії і здійснюють зухвалий рейд у напрямку Бердянська і Таганрога;

1930 рік — польська влада забороняє діяльність Пласту;

1951 рік — Бундестаг проголошує за виплату післявоєнних репарацій євреям;

1960 рік — Кеннеді і Ніксон проводять між собою перші в історії виборів президентів США телевізійні дебати;

1961 рік — на три тижні американський гіт-парад очолює Рой Орбісон із піснею «Oh, Pretty Woman»;

1962 рік — проголошують Єменську Арабську Республіку;

1969 рік — виходить останній студійний альбом гурту «Бітлз» – «Abbey Road»;

1991 рік — встановлюють консульські відносини між Україною й Австрією;

1995 рік — Україну приймають до Ради Європи;

2001 рік — день народження польської Вікіпедії;

2012 рік — убивство в ТРЦ «Караван». Підозрюваний Ярослав Мазурок вбиває трьох охоронців і ранить одного співробітника торгового центру;

2021 рік — у боксерському протистоянні між українцем Олександром Усиком і британцем Ентоні Джошуа перемагає Усик та стає чемпіоном за версіями WBA, WBO, IBF і IBO і повертає всі чемпіонські пояси до України.

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Яке православне (церковне) свято сьогодні

26 вересня — в церковному календарі – день пам’яті священномученика Корнилія.

День ангела сьогодні – 26 вересня

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Лук’ян, Валеріан, Корнелій, Ілля, Петро, Леонтій, Юліан.

Прикмети на 26 вересня:

дивилися, який сьогодні день: якщо йде дощ, значить врожай буде хорошим;

всі граки вже полетіли на зимівлю, чекайте на сніг;

кури починають линяти – буде тепла зима.

Що не можна робити 26 вересня

можна ворожити перед дзеркалом, тому що трапиться щось погане.

Не варто цього дня свататися та одружуватися, бо шлюб буде нещасливим.

Краще не прибирати у будинку.

Фото: IStock