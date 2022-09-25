Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 25 вересня

Сьогодні, 25 вересня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 52 вересня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.

Який сьогодні день – 25 вересня

25 вересня — Всесвітній день мрії, а також Всесвітній день фармацевта та День коміксів.

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Події 25 вересня у світі

1493 — Христофор Колумб вдруге відплив до Америки.

1555 — протестантство набуло офіційного статусу релігії за умовами Аугсбурзького миру.

1789 — генерал Хосе де Рібас завоював османську фортецю Хаджи-Бей (майбутню Одесу).

1789 — Конгрес Сполучених Штатів підтримав 10 поправок до Конституції, які увійшли в історію як Білль про права.

1914 — бойове хрещення загону Українських Січових Стрільців Семенюка біля Сяніка.

1932 — іспанській Каталонії була надана автономія з правом мати власний прапор, державну мову і парламент.

1943 — розпочалася Дніпровська повітряно-десантна операція, яка закінчилася розгромом.

1960 — США спустили на воду перший атомний авіаносець Ентерпрайз (USS Enterprise (CVN-65)).

1989 — Верховна Рада Литви оголосила приєднання республіки до СРСР в 1940 році незаконним.

1992 — відкрито канал Рейн-Майн-Дунай, який з’єднав Чорне та Північне моря.

2020 — авіакатастрофа літака АН-26Ш під Чугуєвом, в результаті якої загинули 26 осіб.

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Яке православне (церковне) свято сьогодні

25 вересня — православна церква вшановує пам’ять святого мученика Артемона.

День ангела сьогодні – 25 вересня

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Семен, Федір, Юліан, Аврелія, Франциск, Гаспар, Клеофас, Святополк, Лаврентій, Вінсент, Владислав.

Прикмети на 25 вересня:

Багато жолудів на дубі – до холодної зими.

Дощовий день обіцяє затяжну зиму.

Якщо на деревах вже жовте листя, то осінь буде ранньою.

Грім гримить – до теплої осені.

Бур’яни ростуть високо – снігу багато випаде.

Що не можна робити 25 вересня

Сьогодні не можна ходити в ліс.

Заборонено рубати горобину і ламати її гілки.

У цей день краще не зловживати алкоголем.

Фото: IStock