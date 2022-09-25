Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 25 вересня

Сьогодні, 25 вересня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 52 вересня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.
Який сьогодні день – 25 вересня
25 вересня — Всесвітній день мрії, а також Всесвітній день фармацевта та День коміксів.
Події 25 вересня у світі
- 1493 — Христофор Колумб вдруге відплив до Америки.
- 1555 — протестантство набуло офіційного статусу релігії за умовами Аугсбурзького миру.
- 1789 — генерал Хосе де Рібас завоював османську фортецю Хаджи-Бей (майбутню Одесу).
- 1789 — Конгрес Сполучених Штатів підтримав 10 поправок до Конституції, які увійшли в історію як Білль про права.
- 1914 — бойове хрещення загону Українських Січових Стрільців Семенюка біля Сяніка.
- 1932 — іспанській Каталонії була надана автономія з правом мати власний прапор, державну мову і парламент.
- 1943 — розпочалася Дніпровська повітряно-десантна операція, яка закінчилася розгромом.
- 1960 — США спустили на воду перший атомний авіаносець Ентерпрайз (USS Enterprise (CVN-65)).
- 1989 — Верховна Рада Литви оголосила приєднання республіки до СРСР в 1940 році незаконним.
- 1992 — відкрито канал Рейн-Майн-Дунай, який з’єднав Чорне та Північне моря.
- 2020 — авіакатастрофа літака АН-26Ш під Чугуєвом, в результаті якої загинули 26 осіб.
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Яке православне (церковне) свято сьогодні
25 вересня — православна церква вшановує пам’ять святого мученика Артемона.
День ангела сьогодні – 25 вересня
День ангела (іменини) сьогодні святкують: Семен, Федір, Юліан, Аврелія, Франциск, Гаспар, Клеофас, Святополк, Лаврентій, Вінсент, Владислав.
Прикмети на 25 вересня:
- Багато жолудів на дубі – до холодної зими.
- Дощовий день обіцяє затяжну зиму.
- Якщо на деревах вже жовте листя, то осінь буде ранньою.
- Грім гримить – до теплої осені.
- Бур’яни ростуть високо – снігу багато випаде.
Що не можна робити 25 вересня
- Сьогодні не можна ходити в ліс.
- Заборонено рубати горобину і ламати її гілки.
- У цей день краще не зловживати алкоголем.
Фото: IStock