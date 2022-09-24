Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 24 вересня

Сьогодні, 24 вересня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 24 вересня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.
Який сьогодні день – 24 вересня
24 вересня — Міжнародний день караванника, Міжнародний день глухих, Всесвітній день моря.
Події 24 вересня у світі
- 1852 — перший політ на дирижаблі з паровим двигуном зробив француз Анрі Жіффар.
- 1869 — на американському ринку відбулася паніка через масову скупку золотих злитків двома бізнесменами («чорна п’ятниця»).
- 1989 — Папа Іван Павло II привселюдно приніс вибачення Галілею й повернув йому «право бути законним сином церкви».
- 1993 — Мін’юст України зареєстрував Організацію Українських Націоналістів (ОУН), голова — останній Президент України в екзилі М. Плав’юк.
- 1995 — Україна відхилила пропозицію президента Білорусі Олександра Лукашенка про створення митного союзу з Білоруссю і росією.
- 1998 — в Ліоні (Франція) уперше проведена операція з трансплантації руки людині.
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Яке православне (церковне) свято сьогодні
24 вересня — День пам’яті преподобної Феодори Олександрійської.
День ангела сьогодні – 24 вересня
День ангела (іменини) сьогодні святкують: Віктор, Герман, Дмитро, Євдокія, Лев, Микола, Петро, Роман, Сергій.
Прикмети на 24 вересня:
- Не всяке літо до Федори дотягне.
- Якщо видно сильні і густі сходи озимих – до хорошого врожаю на наступний рік.
- Бджоли літають – до пізньої зими.
Що не можна робити 24 вересня
- Не можна починати жодних справ на Федору – погана прикмета.
- Цього дня заборонено базікати даремно, мити голову, брехати і піднімати щось на дорозі.
- Суворо заборонялося фарбувати губи і наносити макіяж, інакше погрожували довгі важкі хвороби.
Фото: IStock