Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 23 вересня

Сьогодні, 23 вересня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 23 вересня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.

Який сьогодні день – 23 вересня

23 вересня — відзначають День осіннього рівнодення. Також у світі відзначають Міжнародний день жестових мов.

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Події 23 вересня у світі

1122 – імператор Священної Римської імперії Генріх V відновив право Папи Римського призначати єпископів і гарантував церкві повернення раніше захоплених церковних земель

1595 – іспанський уряд прийняв рішення не винищувати індіанське населення Вест-Індії, а хрестити його, розділивши колонії на території місій

1846 – Йоганн Готфрід Ґалле та Генріх Луї д’Аррест відкрили Нептун, восьму планету Сонячної системи

1848 – американець Джон Куртіс зробив першу жувальну гумку

1913 – француз Ролан Гаррос першим перелетів через Середземне море

1918 – Рада Міністрів Української Держави ухвалила виділення морського міністерства в окреме відомство (поєднання обов’язків військового і морського міністрів в одній особі було тимчасовим заходом)

1919 – на спільному засіданні Директорії та уряду УНР і ЗУНР ухвалено рішення негайно розпочати воєнні дії проти армії Денікіна

1919 – почався єврейський погром у Фастові, влаштований білогвардійцями

1920 – відкрито Вінницьку філію Всенародної бібліотеки України ВУАН (у 1930 р. об’єднано з округовою бібліотекою ім. К. А. Тімірязева)

1921 – у Празі вийшов перший номер газети «Громадський вісник» – орган Українського громадського комітету

1932 – Султанат Неджд та Королівство Хіджаз об’єднані в одну державу — Королівство Неджду і Хіджазу

1938 – під час Всесвітнього ярмарку в Нью-Йорку закладено капсулу часу, яку повинні розкрити у 6939 році

1939 – Дрогобич передано німецькою армією червоноармійським військам

1944 – згідно з Люблінською угодою почалося переселення етнічних українців з Польської республіки в Українську РСР, а поляків – у зворотному напрямку

1945 – британо-французькі війська зайняли Сайгон — найбільше місто Південного В’єтнаму

1991 – Вірменія проголосила незалежність

1992 – на американському ядерному полігоні в штаті Невада здійснено останній ядерний вибух

1993 – Кабінет Міністрів України схвалив постанову «Про утворення Національної ради з географічних назв»

1998 – Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію 1199 – яка зобов’язала уряд Союзної Республіки Югославія припинити бойові операції в Косово

2002 – у Бельгії набрав чинності закон про евтаназію

2008 – презентація першої версії операційної системи Android

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Яке православне (церковне) свято сьогодні

23 вересня — в цей день відзначають пам’ять святителів Петра і Павла, єпископів Нікейських.

День ангела сьогодні – 23 вересня

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Андрій, Євген, Климент, Павло, Петро, Пульхерія, Адамнан, Антоній, Бернардин, Богуслав, Костянтин, Лін, Петро, Пій, Поліксен, Фекла, а також Вертислав​.​

Прикмети на 23 вересня:

Багато горобини у лісі – до похмурої осені та суворої зими. Мало горобини означало, що осінь буде суха, а зима – пізньою.

Горобина, яку зібрали в цей день, захищає від застуди та нечистої сили. Крім того, вона лікує головний біль.

Гілочка горобини на столі приносить в дім щастя.

Ягоди клали під дах будинків для того, щоб біс не вселився, а ще, щоб у будинку було щастя.

Ті, хто 23 вересня вирушає в дорогу, можуть бути спокійними: з ними нічого не станеться.

Люди, які народилися 23 вересня будуть жити довго. Вони будуть працьовиті та терплячі. Як талісман на удачу їм треба носити з собою сапфір.

Що не можна робити 23 вересня

Не варто цього дня сваритися з рідними та близькими

Не гоже нині зловживати алкоголем, а також переїдати

Не можна виходити з дому після півночі у цей день

Не можна давати гроші у борг, а також зичити їх

Фото: IStock