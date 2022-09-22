Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 22 вересня

Сьогодні, 22 вересня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 22 вересня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.

Який сьогодні день – 22 вересня

22 вересня — в Україні – День партизанської слави; Всесвітній день захисту слонів, Всесвітній день носорога, Всесвітній день пацієнтів, які страждають на ХМЛ (хронічний мієлоїдний лейкоз), День без автомобілів.

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Події 22 вересня у світі

1002 — заснування міста Хотин (Чернівецька область, Україна).

— заснування міста Хотин (Чернівецька область, Україна). 1307 — Королівська рада Франції ухвалила рішення про арешт усіх тамплієрів, що перебувають на території держави.

— Королівська рада Франції ухвалила рішення про арешт усіх тамплієрів, що перебувають на території держави. 1499 — Швейцарія здобула незалежність від Священної Римської імперії.

— Швейцарія здобула незалежність від Священної Римської імперії. 1792 — цей день був оголошений першим днем французького революційного календаря.

— цей день був оголошений першим днем французького революційного календаря. 1862 — президент США Авраам Лінкольн оголосив про звільнення негрів-рабів.

— президент США Авраам Лінкольн оголосив про звільнення негрів-рабів. 1917 — Симон Петлюра виступив на засіданні Генерального секретаріату УНР із законопроєктом про Вільне козацтво.

— Симон Петлюра виступив на засіданні Генерального секретаріату УНР із законопроєктом про Вільне козацтво. 1955 — в Аргентині здійснено військовий переворот, що повалив уряд диктатора Хуана Перона.

— в Аргентині здійснено військовий переворот, що повалив уряд диктатора Хуана Перона. 1980 — почалася ірано-іракська війна.

— почалася ірано-іракська війна. 1993 — прем’єр-міністра України Леоніда Кучму відправлено у відставку.

— прем’єр-міністра України Леоніда Кучму відправлено у відставку. 2019 — завершення українського фестивалю «Comic Con Ukraine 2019» у Києві.

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Яке православне (церковне) свято сьогодні

22 вересня — День вшанування пам’яті святих Іоакима і Анни – батьків Богородиці.

День ангела сьогодні – 22 вересня

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Афанасій, Василь, Ганна, Григорій, Дмитро, Захар, Йосип, Микита, Олександр, Олексій, Сергій.

Прикмети на 22 вересня:

Багато павутини – до погожої осені та морозної зими.

Сніг, який випав цього дня, обіцяє поганий урожай наступного року.

Якщо з модрини ще не всі голки обсипалися, то взимку буде багато снігу, але він буде швидко танути.

Багато лушпиння на цибулі – зима буде холодною.

Листя з вишні ще не опало – до теплої погоди.

Що не можна робити 22 вересня

Не можна лаятися, лихословити, обговорювати і засуджувати людей.

Цього дня не можна позичати гроші, інакше вони перестануть водитися.

Фото: IStock