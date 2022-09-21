Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 21 вересня

Сьогодні, 21 вересня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 21 вересня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.

Який сьогодні день – 21 вересня

21 вересня — в Україні – День міста Чернігів. В світі – Міжнародний день миру, Міжнародний день розповсюдження інформації про хворобу Альцгеймера.

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Події 21 вересня у світі

1922 — американський президент Воррен Гардінг підтримав ідею створення єврейської держави в Палестині.

1933 — у Лейпцизі почався судовий процес над комуністами за обвинуваченням у підпалі рейхстагу.

1940 — у Лондоні прийняте рішення використовувати метро як бомбосховище.

1940 — відкритий Львівський театр опери і балету.

1962 — після 48 років відсутності в РРФСР з двома концертами прибув І. Стравінський.

1991 — на референдумі 99% виборців проголосували за незалежність Вірменії.

1998 — по американському телебаченню показаний запис допиту президента США Білла Клінтона в справі Моніки Левінскі.

2000 — американська співачка Барбра Стрейзанд оголосила про те, що вона залишає сцену.

2019 — старт українського фестивалю «Comic Con Ukraine 2019» у Києві.

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Яке православне (церковне) свято сьогодні

21 вересня — велике церковне свято — Різдво Пресвятої Богородиці. Пресвята Діва Марія народилася в сім’ї праведних Анни та Іоакима в місті Назареті.

День ангела сьогодні – 21 вересня

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Марія, Георгій, Іван.​

Прикмети на 21 вересня:

Якщо яскраво-червоний захід або світанок — до вітряної та дощової погоди.

Якщо, з ранку іній на траві — до негоди.

Якщо на деревах павутини багато — до тепла.

Перелітні птахи низько летять — до похолодання.

Що не можна робити 21 вересня

Не можна займатися важкою фізичною працею.

Не можна змітати на підлогу крихти зі святкового столу та не можна їсти м’ясо і пити алкоголь.

Не можна сваритися та ображати інших людей.

Фото: IStock