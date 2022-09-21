Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 21 вересня

Сьогодні, 21 вересня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 21 вересня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.
Який сьогодні день – 21 вересня
21 вересня — в Україні – День міста Чернігів. В світі – Міжнародний день миру, Міжнародний день розповсюдження інформації про хворобу Альцгеймера.
Події 21 вересня у світі
- 1922 — американський президент Воррен Гардінг підтримав ідею створення єврейської держави в Палестині.
- 1933 — у Лейпцизі почався судовий процес над комуністами за обвинуваченням у підпалі рейхстагу.
- 1940 — у Лондоні прийняте рішення використовувати метро як бомбосховище.
- 1940 — відкритий Львівський театр опери і балету.
- 1962 — після 48 років відсутності в РРФСР з двома концертами прибув І. Стравінський.
- 1991 — на референдумі 99% виборців проголосували за незалежність Вірменії.
- 1998 — по американському телебаченню показаний запис допиту президента США Білла Клінтона в справі Моніки Левінскі.
- 2000 — американська співачка Барбра Стрейзанд оголосила про те, що вона залишає сцену.
- 2019 — старт українського фестивалю «Comic Con Ukraine 2019» у Києві.
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Яке православне (церковне) свято сьогодні
21 вересня — велике церковне свято — Різдво Пресвятої Богородиці. Пресвята Діва Марія народилася в сім’ї праведних Анни та Іоакима в місті Назареті.
День ангела сьогодні – 21 вересня
День ангела (іменини) сьогодні святкують: Марія, Георгій, Іван.
Прикмети на 21 вересня:
- Якщо яскраво-червоний захід або світанок — до вітряної та дощової погоди.
- Якщо, з ранку іній на траві — до негоди.
- Якщо на деревах павутини багато — до тепла.
- Перелітні птахи низько летять — до похолодання.
Що не можна робити 21 вересня
- Не можна займатися важкою фізичною працею.
- Не можна змітати на підлогу крихти зі святкового столу та не можна їсти м’ясо і пити алкоголь.
- Не можна сваритися та ображати інших людей.
Фото: IStock