Гороскоп на тиждень з 19 по 25 вересня 2022 від астролога для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на тиждень з 19 по 25 вересня 2022 для всіх знаків зодіаку – вже на сайті Нового каналу! Прогноз розкаже, чого чекати найближчими днями. Читай ексклюзивний гороскоп на тиждень для кожного знаку зодіаку від астролога Юлії Мартиненко (@julie_martynenko)

Тиждень спокійно можна назвати часом для роботи над помилками, Ретроградність Меркурія диктує свої правила. Тож не зволікайте, вирішуйте питання, що давно назрівали для вас, під кінець тижня відбудеться Молодик, в новий місяць – з новими запитаннями.

Зараз дивляться

Китайський гороскоп на 2022 рік за роком народження

Що чекає Україну? Гороскоп на 2022 рік для нашої країни

Гороскоп на тиждень з 5 по 11 вересня 2022 для всіх знаків зодіаку

Понеділок – 19 вересня

Цікавий день, багатий на розмови, причому те, що ви знайдете компроміс – малоймовірно, адже Меркурій буде в напруженому аспекті з Юпітером, кожному захочеться перетягнути ковдру на себе. Будьте гнучкими та справедливими, адже Юпітер – соціальна планета, що любить правду, наполягайте на своєму, проявіть силу волі. Є велика ймовірність завершити розмови та важливі питання, розпочаті 3 вересня.

Вівторок – 20 вересня

День, коли все буде під силу, особливо фізичні навантаження, Сонце ще перебуває в знаку практичної та пунктуальної Діви, а його якості підсилює Плутон. Та все ж, рекомендую направити силу на невідкладні справи, для нових ще не час.

Середа – 21 вересня

Чи є у вас люди, з якими б хотілось налагодити контакт? Можливо, колишнє, загублене кохання? Чи друзі? Саме час згадати і піти на контакт, але не забувайте розхвалити себе, діяти з позиції «Я – скарб» – адже Місяць перебуватиме в знаку Лева, для якого в принципі йти на контакт першим, то приниження, то ж – не втрачайте маску, і не скупіться на приємні слова для себе. Сьогодні можна дати зрозуміти опоненту, кого він втрачає.

Четвер – 22 вересня

Чекайте, що минуле постукає в двері, проте не з позиції людей, а з позиції змін. Скажімо, ви хочете зірвати яблуко, але не хочете протягнути руку. Це саме той день, коли хочеться багато, але зробити щось для цього – ні. Обирайте) Зміни просто так не приходять, сидіти у зоні комфорту – нічого не змінить.

П’ятниця – 23 вересня

В п’ятницю буде День осіннього рівнодення. Це час, коли можна остаточно позбутись старого, так як Меркурій Ретроградний і спокійно спланувати нове. Пропишіть бажання, які хотіли б здійснити, поки що приступати до втілення зарано, але скористатись енергією цього дня точно варто.

Субота – 24 вересня

Меркурій перейшов в знак Діви, і це вплине на наше вміння комунікувати, недоліки інших людей будуть для нас як під мікроскопом. Будьте обачні та пробачайте одне одному недосконалості.

Неділя – 25 вересня

День, коли варто відновити сили, відпочивати, очищувати простір від зайвого. 26 вересня буде Молодик, тому, не призначайте важливих справ на цей день, краще накопичуйте сили для нових звершень.

Юлія Мартиненко, астрологиня, авторка курсу «Астрологія як стиль життя» (@julie_martynenko)