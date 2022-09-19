Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 19 вересня

Сьогодні, 19 вересня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 19 вересня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.

Який сьогодні день – 19 вересня

19 вересня — В світі відзначають День народження смайлика, а також Міжнародний день наслідування піратів.

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Події 19 вересня у світі

1356 — під час Столітньої війни англійці під керівництвом принца

Уельського Едварда розгромили французів у битві при Пуатьє

Уельського Едварда розгромили французів у битві при Пуатьє 1618 — початок облоги Пльзеня (Чехія)

1559 — поблизу берегів Флориди затонули п’ять іспанських кораблів, через що загинули майже 600 людей

1648 — у Квебеці Жак Бойдон відчинив першу в Канаді таверну

1654 — у Квебеці зареєстровано перший в Канаді шлюб

1673 — почалось селянське повстання на Слобожанщині

1676 — початок штурму московськими військами гетьманської столиці Чигирин

1783 — французькі брати Монгольф’є запустили першу повітряну кулю з тваринами на борту, серед яких вівця, півень та качка

1841 — збудовано першу міжнародна залізниця, що з’єднувала Страсбург та Базель

1864 — у США запатентували відкидні сидіння в авто

1888 — у бельгійському курорті Спа пройшов перший в історії конкурс краси

1891 — у Канаду (Монреаль) прибули перші українські поселенці

1919 — у Києві денікінці розгромили одну із найстаріших та найбільших україномовних книгарень (на вулиці Безаківській)

1920 — до Дубна та Луцька увійшли частини 3-ї польської армії, до Тернополя

1941 — німецькі війська увійшли до Києва, який залишили червоноармійські військові

1944 — СРСР, Велика Британія та Фінляндія уклали мирну угоду, за якою до складу СРСР передано території Петсамо, Салла та Карельський перешийок

1982 — професор Університету Карнегі-Меллона Скотт Фалман запропонував використовувати смайлик (:-)) як прояв емоції у спілкуванні в мережі

1983 — Сент-Кіттс та Невіс отримав повну незалежність

1985 — жахливий землетрус в Мехіко силою 8,1 бала за шкалою Ріхтера, через який загинули близько 9000 осіб

1991 — у Києві знову запрацювала Києво-Могилянська академія

2006 — у Таїланді відбувся військовий переворот

2015 — найбільшого автовиробника світу, а саме концерн Volkswagen AG упіймали на фальсифікації даних викидів шкідливих речовин його турбодизельними двигунами

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Яке православне (церковне) свято сьогодні

19 вересня — православна церква вшановує архангела Михаїла або ж Михайлове чудо – одне з найвідоміших церковних неперехідних свят.

День ангела сьогодні – 19 вересня

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Михайло, Макар, Давид, Кирило, Констанцій, Кирик та Архип.

Прикмети на 19 вересня:

Якщо вранці помітно іній, то зима буде морозною та сніжною;

Якщо берези досі зелені, то зима буде ранньою;

Якщо вечірнє небо синє, то незабаром погода кардинально зміниться;

Якщо 10 вересня сонячна і тепла погода, то такою буде і вся осінь;

На Михайла заведено ходити в гості зі стравами з нового врожаю, щоб і наступний рік був плідним;

У цей день може трапитись будь-яке диво, якщо бути добрим до людей.

Що не можна робити 19 вересня

Не можна сваритись та гучно розмовляти;

Не можна мити волосся, бо «змиється» розум;

Не можна викидати залишки їжі;

Не можна підтримувати вдома безлад;

Не можна дивитись в люстерко до світанку;

Не можна ходити у брудному та старому вбранні.

Фото: IStock