Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 18 вересня

Сьогодні, 18 вересня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 18 вересня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.
Який сьогодні день – 18 вересня
18 вересня — Міжнародний день рівної оплати праці; Міжнародний день читання електронних книг; Всесвітній день бамбука; Всесвітній день моніторингу якості води.
Події 18 вересня у світі
- 1851 — у США вийшов перший примірник газети «New York Daily Times», котра подає «всі новини, варті бути надрукованими».
- 1886 — французький поет Жан Мореас опублікував у газеті «Ле Фігаро» статтю, яка стала маніфестом літераторів-символістів.
- 1901 — Митрополитом Андреєм Шептицьким було освячено церкву Святої Трійці в Білому Камені.
- 1918 — в Королівстві Іспанія засновано футбольний клуб «Валенсія».
- 1929 — на Запорізькому заводі «Комунар» випущений перший український комбайн.
- 1965 — острів Хортиця у Запоріжжі оголошений державним заповідником.
- 1973 — до ООН прийняті Федеративна Республіка Німеччини і Німецька Демократична Республіка.
- 1997 — зареєстровано домен Google.com.
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Яке православне (церковне) свято сьогодні
18 вересня — День пам’яті пророка Захарія та його дружини Єлисавети – батьків Іоанна Хрестителя.
День ангела сьогодні – 18 вересня
День ангела (іменини) сьогодні святкують: Гліб, Давид, Єлизавета, Захар, Іраїда, Максим, Олександр, Олексій, Раїса, Федір, Юхим.
Прикмети на 18 вересня:
- Якщо домашня скотина ховається під дах або в сарай, то скоро погода зіпсується.
- Якщо на цибулині тонка шкірка, то зима буде м’якою і малосніжною.
- Багато горобини вродило – до мокрої осені з частими грозами.
- Якщо на горобині вже пожовкло листя, то буде коротке бабине літо і рання зима.
Що не можна робити 18 вересня
- Лаятися з близькими.
- Прати, інакше є ризик захворіти.
- Ходити в брудному одязі.
Фото: IStock