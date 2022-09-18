Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 18 вересня

Сьогодні, 18 вересня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 18 вересня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.

Який сьогодні день – 18 вересня

18 вересня — Міжнародний день рівної оплати праці; Міжнародний день читання електронних книг; Всесвітній день бамбука; Всесвітній день моніторингу якості води.

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Події 18 вересня у світі

1851 — у США вийшов перший примірник газети «New York Daily Times», котра подає «всі новини, варті бути надрукованими».

— у США вийшов перший примірник газети «New York Daily Times», котра подає «всі новини, варті бути надрукованими». 1886 — французький поет Жан Мореас опублікував у газеті «Ле Фігаро» статтю, яка стала маніфестом літераторів-символістів.

— французький поет Жан Мореас опублікував у газеті «Ле Фігаро» статтю, яка стала маніфестом літераторів-символістів. 1901 — Митрополитом Андреєм Шептицьким було освячено церкву Святої Трійці в Білому Камені.

— Митрополитом Андреєм Шептицьким було освячено церкву Святої Трійці в Білому Камені. 1918 — в Королівстві Іспанія засновано футбольний клуб «Валенсія».

— в Королівстві Іспанія засновано футбольний клуб «Валенсія». 1929 — на Запорізькому заводі «Комунар» випущений перший український комбайн.

— на Запорізькому заводі «Комунар» випущений перший український комбайн. 1965 — острів Хортиця у Запоріжжі оголошений державним заповідником.

— острів Хортиця у Запоріжжі оголошений державним заповідником. 1973 — до ООН прийняті Федеративна Республіка Німеччини і Німецька Демократична Республіка.

— до ООН прийняті Федеративна Республіка Німеччини і Німецька Демократична Республіка. 1997 — зареєстровано домен Google.com.

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Яке православне (церковне) свято сьогодні

18 вересня — День пам’яті пророка Захарія та його дружини Єлисавети – батьків Іоанна Хрестителя.

День ангела сьогодні – 18 вересня

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Гліб, Давид, Єлизавета, Захар, Іраїда, Максим, Олександр, Олексій, Раїса, Федір, Юхим.

Прикмети на 18 вересня:

Якщо домашня скотина ховається під дах або в сарай, то скоро погода зіпсується.

Якщо на цибулині тонка шкірка, то зима буде м’якою і малосніжною.

Багато горобини вродило – до мокрої осені з частими грозами.

Якщо на горобині вже пожовкло листя, то буде коротке бабине літо і рання зима.

Що не можна робити 18 вересня

Лаятися з близькими.

Прати, інакше є ризик захворіти.

Ходити в брудному одязі.

Фото: IStock