Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 17 вересня

Сьогодні, 17 вересня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 17 вересня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.

Який сьогодні день – 17 вересня

17 вересня — Всесвітній день безпеки пацієнтів та Всесвітній день прибирання; в Україні – День працівників лісу, День рятівника та Всенародний День Батька, День винахідника і раціоналізатора України.

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Події 17 вересня у світі

1598 — голландські моряки відкрили Маврикій.

1631 — війська Католицької ліги розбили протестантів біля Лейпцига.

1678 — за Нівегенським договором Франція та Іспанія повернули одна одній раніше завойовані території.

1787 — Конституційний конвент у Філадельфії ухвалив нову Конституцію США.

1809 — укладено Фрідріхсгамський мир між росією та Швецією, за умовами якого Фінляндія відійшла до складу росії на правах автономії.

1924 — в Женеві відкрили першу в світі приватну міжнародну школу.

1939 — радянська армія вторглась на територію Польщі, анексувала Східну Галичину, Волинь, Західне Поділля та Західну Білорусь.

1944 — союзники розпочали Голландську повітряно-десантну операцію, наймасштабнішу повітряно-десантну операцію у світовій історії.

1989 — у Чернівцях розпочався перший Республіканський фестиваль української пісні «Червона рута».

1991 — Створено Кабінет Міністрів України.

1993 — останні підрозділи російських військ залишили територію Польщі.

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Яке православне (церковне) свято сьогодні

17 вересня — віряни вшановують пам’ять, українського освітнього та церковного діяча, а також письменника Йоасафа Бєлгородського.

День ангела сьогодні – 17 вересня

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Афанасій, Донат, Моїсей, Роберт, Федір, а також Юліан.

Прикмети на 17 вересня:

Багато лушпиння на цибулі – прикмета того, що зима буде дуже холодною.

Якщо людина народилася 17 вересня, то його талісманом є флюорит.

Якщо миші біжать по підлозі 17 вересня – скоро буде пожежа.

Пожежу віщує заєць, той, що біжить по селу, зозуля, яка летить по селі.

Що не можна робити 17 вересня

Не можна у цей день лаятися;

Не варто сьогодні зловживати алкоголем;

Не можна нині давати гроші у борг;

Не слід у цей день сваритися з сусідами.

Фото: IStock