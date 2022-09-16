Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 16 вересня

Сьогодні, 16 вересня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 16 вересня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.

Який сьогодні день – 16 вересня

16 вересня — Міжнародний день охорони озонового шару, День працюючих батьків; в Україні – День пам’яті журналіста Георгія Гонгадзе.

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Події 16 вересня у світі

1408 — останнє письмово зафіксоване весілля вікінгів у церкві селища Хваслі в Гренландії.

— останнє письмово зафіксоване весілля вікінгів у церкві селища Хваслі в Гренландії. 1651 — У Білій Церкві спалахнуло повстання козаків, незадоволених умовами перемир’я з Річчю Посполитою.

— У Білій Церкві спалахнуло повстання козаків, незадоволених умовами перемир’я з Річчю Посполитою. 1658 — Гетьман України Іван Виговський уклав із Річчю Посполитою Гадяцький договір.

— Гетьман України Іван Виговський уклав із Річчю Посполитою Гадяцький договір. 1810 — Мексика проголосила незалежність від Іспанії та почала війну за незалежність.

— Мексика проголосила незалежність від Іспанії та почала війну за незалежність. 1859 — Британський дослідник Девід Лівінгстон відкрив озеро Ньяса (Африка).

— Британський дослідник Девід Лівінгстон відкрив озеро Ньяса (Африка). 1899 — У Західній Україні створено Національно-демократичну партію.

— У Західній Україні створено Національно-демократичну партію. 1914 — 2500 січових стрільців українського добровольчого легіону у складі австро-угорської армії присягнули на вірність боротьбі за визволення України.

— 2500 січових стрільців українського добровольчого легіону у складі австро-угорської армії присягнули на вірність боротьбі за визволення України. 1987 — Підписаний Монреальський протокол про захист озонового шару Землі.

— Підписаний Монреальський протокол про захист озонового шару Землі. 2000 — День Пам’яті (зникнення) журналіста Георгія Гонгадзе.

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Яке православне (церковне) свято сьогодні

16 вересня — День пам’яті святої Домни Никомидійської.

День ангела сьогодні – 16 вересня

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Андрій, Василь, Василина, Володимир, Домініка, Іван, Ілля, Костянтин, Михайло, Микола, Олексій, Петро, Роман, Сергій, Юхим.

Прикмети на 16 вересня:

Теплий день – до затяжної зими.

День видався туманним – польові роботи минуть легко і спокійно.

Після обіду пішов дощ – негода затягнеться надовго.

Мурахи будують великі мурашники – до затяжної зими.

Мало ягід і грибів – до неврожаю на майбутній рік.

Що не можна робити 16 вересня

Не можна дивитися на себе у дзеркало, або робити це якомога рідше.

Цього дня не можна затівати прибирання в будинку.

Не можна підмітати вдома та на вулиці, щоб не вимести своє щастя.

Також забороняється відмовляти безпритульним і безпорадним, які дійсно потребують допомоги.

Фото: IStock