Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 15 вересня

Сьогодні, 15 вересня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 15 вересня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.

Який сьогодні день – 15 вересня

15 вересня — 204 день війни в Україні.

У світі сьогодні відзначають Міжнародний день демократії і Всесвітній день боротьби з лімфомами.

Події 15 вересня у світі

533 — армія Східної Римської імперії увійшла до Карфагену.

1821 — іспанські колонії Гватемала, Гондурас, Коста-Рика, Сальвадор і Нікарагуа проголосили свою незалежність.

1874 — у Берні відкрився міжнародний поштовий конгрес, на якому створили Всесвітній поштовий союз.

1893 — у Джерсі-Сіті почала виходити газета «Свобода» — перше україномовне видання в США.

1941 — у Берліні ув’язнено Степана Бандеру та Ярослава Стецька.

1944 — у Києві відкрито оновлений Державний музей західного і східного мистецтв (нині — Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків).

1968 — в СРСР запущено космічний апарат «Зонд-5», котрий вперше у світі облетів навколо Місяця і повернувся на Землю.

1971 — у Ванкувері створено екологічну організацію Greenpeace.

2000 — у Сіднеї відбулася церемонія відкриття XXVII Літніх Олімпійських ігор.

2008 — збанкрутів американський інвестиційний банк Lehman Brothers. Його банкрутство вважають початком світової фінансової кризи.

Китайський гороскоп на 2022 рік за роком народження

Що чекає Україну? Гороскоп на 2022 рік для нашої країни

Яке православне (церковне) свято сьогодні

15 вересня — православна церква вшановує пам’ять мученика Маманта, а також його батьків Феодота і Руфіни.

День ангела сьогодні – 15 вересня

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Анатолій, Антон, Богдан, Василь, Віктор, Володимир, Герман, Іван, Ксенія, Леонід, Михайло, Микола, Павло, Петро, Серафима, Степан, Федір, Федот, Філіп, Юліан, Юхим.

Прикмети на 15 вересня:

Якщо день був дощовий — осінь буде сухою;

Туманна та безвітряна погода прогнозує теплу та сонячну осінь;

Побачити клин птахів у небі вранці — до негоди;

Павуки плетуть павутиння — чекай вітрів;

Коти купають у порохах — бути дощу.

Що не можна робити 15 вересня

15-го вересня заборонено ввечері виганяти випасатись худобу, робити це слід тільки вранці або вдень, до початку заходу сонця.

Не варто сваритися, ображатися та лінуватися.

Не можна відмовляти в допомозі.

Фото: IStock