Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 14 вересня

Сьогодні, 14 вересня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 14 вересня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.

Який сьогодні день – 14 вересня

14 вересня — у США – День Державного гімну; у Румунії – День інженера.

Події 14 вересня у світі

1052 — Володимир побудував в Новгороді Софійський собор, освячений єпископом Лукою.

— Володимир побудував в Новгороді Софійський собор, освячений єпископом Лукою. 1068 — під час повстання кияни визволили з порубу Великого князя Київського Всеслава Брячиславича, скинувши Ізяслава Ярославича.

— під час повстання кияни визволили з порубу Великого князя Київського Всеслава Брячиславича, скинувши Ізяслава Ярославича. 1797 — державний переворот у Французькій республіці.

— державний переворот у Французькій республіці. 1871 — розпочав свою діяльність перший в Наддніпрянській Україні банк — Харківський акціонерний земельний банк (в Галичині перші банки виникли в XVII столітті — такі, як вірменський банк Mons Pius у Львові).

— розпочав свою діяльність перший в Наддніпрянській Україні банк — Харківський акціонерний земельний банк (в Галичині перші банки виникли в XVII столітті — такі, як вірменський банк Mons Pius у Львові). 1939 — у США авіаконструктор Ігор Сікорський (колишній киянин) підняв у повітря свій перший гелікоптер VS-300.

— у США авіаконструктор Ігор Сікорський (колишній киянин) підняв у повітря свій перший гелікоптер VS-300. 1991 — у Києві розпочав роботу Всеукраїнський форум інтелігенції.

— у Києві розпочав роботу Всеукраїнський форум інтелігенції. 1995 — у Брюсселі відбулась офіційна церемонія прийняття Індивідуальної програми співробітництва між Україною і НАТО.

— у Брюсселі відбулась офіційна церемонія прийняття Індивідуальної програми співробітництва між Україною і НАТО. 2000 — корпорація Microsoft випустила операційну систему Windows Millennium Edition.

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Що чекає Україну? Гороскоп на 2022 рік для нашої країни

Яке православне (церковне) свято сьогодні

14 вересня — День вшанування пам’яті Симеона Стовпника, архімандрита Антіохійського, та його матері Марфи.

День ангела сьогодні – 14 вересня

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Марфа, Наталія, Семен, Тетяна.

Прикмети на 14 вересня:

Південний вітер дме – до теплої і сирої зими.

Дощова погода – до сирої осені.

Ясна погода – осінь погожою буде.

День на Семена був з болотом – осінь буде дощова; ясним – осінь буде з гарною погодою.

Що не можна робити 14 вересня

Не можна подорожувати.

Не можна викидати залишки зі столу.

Заборонялося цього дня підмітати підлогу.

Фото: IStock