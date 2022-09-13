Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 13 вересня

Сьогодні, 13 вересня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 13 вересня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.

Який сьогодні день – 13 вересня

13 вересня — 202 день війни в Україні.

Всесвітній день Роальда Дала. Також у світі відзначають День програміста. У США – День шоколаду.

Події 13 вересня у світі

1776 — засноване місто Дніпро.

1788 — Нью-Йорк проголошений столицею США.

1848 — у Львівському університеті створена кафедра української мови.

1902 — у Великій Британії вперше як доказ провини обвинуваченого були використані відбитки його пальців з місця злочину.

1959 — під час посадки радянська космічна станція «Луна-2» впала на поверхню Місяця і стала першим зробленим людиною об’єктом, котрий досягнув поверхні супутника.

1960 — у США відбувся перший симпозіум біоніків.

1960 — президент США Дуайт Ейзенхауер підписав указ про встановлення пам’ятника Тарасові Шевченку у Вашингтоні.

1962 — Елвіс Преслі з піснею «She’s Not You» вдванадцяте очолив хіт-парад Великої Британії.

1965 — В США вийшов сингл Бітлз «Yesterday».

1968 — Албанія вийшла з Організації Варшавського договору.

1982 — в аеропорті Малаги (Іспанія) зазнав катастрофи літак DC-10 рейсу 995 для авіакомпанії Spantax.

1989 — в Україні виявлено перших хворих на СНІД: ними виявилися дві молоді мешканки Києва.

1993 — підписана угода між Ясіром Арафатом і Іцхаком Рабином про визнання Палестинської автономії

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Яке православне (церковне) свято сьогодні

13 вересня — віряни відзначають день Івана Золотоустого.

День ангела сьогодні – 13 вересня

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Володимир, Геннадій, Дмитро, Мирон, Михайло, та Олександр.​

Прикмети на 13 вересня:

Якщо виросли шишки на ялинах знизу – до ранніх морозів, а зверху – до пізніх.

Кури починають рано линяти – до ранньої і холодної зими, а коли довго не скидають пір’я, то осінь буде сухою.

Чим тепліший і сухіший вересень, тим пізніше прийде зима.

З’явилися опеньки – скінчилося літо.

Якщо журавлі летять клином – буде потепління, а якщо поодинці – скоро похолодає.

Зростаючий місяць обіцяє хороший урожай ягід.

Чим нижче летять журавлі, тим тепліше буде взимку.

Мурахи побудували великі мурашники – до суворої зими.

Що не можна робити 13 вересня

Сьогодні не можна брати гроші в борг.

У цей день краще не починати нові справи.

Заборонено збирати калину і горобину.

Фото: IStock