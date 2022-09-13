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Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 13 вересня

Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 13 вересня

Сьогодні, 13 вересня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 13 вересня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.

Який сьогодні день – 13 вересня

13 вересня — 202 день війни в Україні.

Всесвітній день Роальда Дала. Також у світі відзначають День програміста. У США – День шоколаду.

Події 13 вересня у світі

  • 1776 — засноване місто Дніпро.
  • 1788 — Нью-Йорк проголошений столицею США.
  • 1848 — у Львівському університеті створена кафедра української мови.
  • 1902 — у Великій Британії вперше як доказ провини обвинуваченого були використані відбитки його пальців з місця злочину.
  • 1959 — під час посадки радянська космічна станція «Луна-2» впала на поверхню Місяця і стала першим зробленим людиною об’єктом, котрий досягнув поверхні супутника.
  • 1960 — у США відбувся перший симпозіум біоніків.
  • 1960 — президент США Дуайт Ейзенхауер підписав указ про встановлення пам’ятника Тарасові Шевченку у Вашингтоні.
  • 1962 — Елвіс Преслі з піснею «She’s Not You» вдванадцяте очолив хіт-парад Великої Британії.
  • 1965 — В США вийшов сингл Бітлз «Yesterday».
  • 1968 — Албанія вийшла з Організації Варшавського договору.
  • 1982 — в аеропорті Малаги (Іспанія) зазнав катастрофи літак DC-10 рейсу 995 для авіакомпанії Spantax.
  • 1989 — в Україні виявлено перших хворих на СНІД: ними виявилися дві молоді мешканки Києва.
  • 1993 — підписана угода між Ясіром Арафатом і Іцхаком Рабином про визнання Палестинської автономії

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Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 13 вересня

Яке православне (церковне) свято сьогодні

13 вересня — віряни відзначають день Івана Золотоустого.

День ангела сьогодні – 13 вересня

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Володимир, Геннадій, Дмитро, Мирон, Михайло, та Олександр.​

 Прикмети на 13 вересня:

  • Якщо виросли шишки на ялинах знизу – до ранніх морозів, а зверху – до пізніх.
  • Кури починають рано линяти – до ранньої і холодної зими, а коли довго не скидають пір’я, то осінь буде сухою.
  • Чим тепліший і сухіший вересень, тим пізніше прийде зима.
  • З’явилися опеньки – скінчилося літо.
  • Якщо журавлі летять клином – буде потепління, а якщо поодинці – скоро похолодає.
  • Зростаючий місяць обіцяє хороший урожай ягід.
  • Чим нижче летять журавлі, тим тепліше буде взимку.
  • Мурахи побудували великі мурашники – до суворої зими.

Що не можна робити 13 вересня

  • Сьогодні не можна брати гроші в борг.
  • У цей день краще не починати нові справи.
  • Заборонено збирати калину і горобину.

Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 13 вересня

Фото: IStock

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