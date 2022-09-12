Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 12 вересня

Сьогодні, 12 вересня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 12 вересня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.

Який сьогодні день – 12 вересня

12 вересня — Всесвітній день журавля та Міжнародний день в’язання гачком; в Україні – День програміста та День фізкультури і спорту; у Казахстані – День сім’ї, у Канаді – День дідусів і бабусь.

Події 12 вересня у світі

1898 — у Києві відкрито Київський політехнічний інститут.

— у Києві відкрито Київський політехнічний інститут. 1934 — утворено політичний союз Латвії, Литви та Естонії (т. зв. Балтійська Антанта).

— утворено політичний союз Латвії, Литви та Естонії (т. зв. Балтійська Антанта). 1940 — поблизу селища Монтіньяк (Франція) чотири місцеві підлітки знайшли печеру-грот з настінними малюнками віком 15—17 тисяч років, котрі нині є однією з найкращих колекцій доісторичного живопису періоду раннього палеоліту.

— поблизу селища Монтіньяк (Франція) чотири місцеві підлітки знайшли печеру-грот з настінними малюнками віком 15—17 тисяч років, котрі нині є однією з найкращих колекцій доісторичного живопису періоду раннього палеоліту. 1944 — на територію Німеччини вступили перші американські війська.

— на територію Німеччини вступили перші американські війська. 1958 — в компанії Texas Instruments створили першу мікросхему.

Китайський гороскоп на 2022 рік за роком народження

Що чекає Україну? Гороскоп на 2022 рік для нашої країни

Яке православне (церковне) свято сьогодні

12 вересня — День пам’яті преподобного Олександра Свирського.

День ангела сьогодні – 12 вересня

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Ангеліна, Арсеній, Василь, Гаврило, Григорій, Данило, Євгенія, Єлизавета, Єфрем, Іван, Гнат, Макар, Максим, Микола, Олександр, Олексій, Павло, Петро, Семен, Степан, Федір.

Прикмети на 12 вересня:

Вересень холодний, але ситий.

Ластівка весну розпочинає, а восени покидає.

На рослинах є багато павутиння — буде тепла погода.

Якщо побачив дві чи три веселки — варто йти до лісу по гриби.

Що не можна робити 12 вересня

Не можна пліткувати і лаятися.

Не можна ображатися і ревнувати.

Забороняється купувати нові речі.

Фото: IStock