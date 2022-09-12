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Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 12 вересня

Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 12 вересня

Сьогодні, 12 вересня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 12 вересня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.

Який сьогодні день – 12 вересня

12 вересня — Всесвітній день журавля та Міжнародний день в’язання гачком; в Україні – День програміста та День фізкультури і спорту; у Казахстані – День сім’ї, у Канаді – День дідусів і бабусь.

Події 12 вересня у світі

  • 1898 — у Києві відкрито Київський політехнічний інститут.
  • 1934 — утворено політичний союз Латвії, Литви та Естонії (т. зв. Балтійська Антанта).
  • 1940 — поблизу селища Монтіньяк (Франція) чотири місцеві підлітки знайшли печеру-грот з настінними малюнками віком 15—17 тисяч років, котрі нині є однією з найкращих колекцій доісторичного живопису періоду раннього палеоліту.
  • 1944 — на територію Німеччини вступили перші американські війська.
  • 1958 — в компанії Texas Instruments створили першу мікросхему.

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Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 12 вересня

Яке православне (церковне) свято сьогодні

12 вересня — День пам’яті преподобного Олександра Свирського.

День ангела сьогодні – 12 вересня

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Ангеліна, Арсеній, Василь, Гаврило, Григорій, Данило, Євгенія, Єлизавета, Єфрем, Іван, Гнат, Макар, Максим, Микола, Олександр, Олексій, Павло, Петро, Семен, Степан, Федір.

 Прикмети на 12 вересня:

  • Вересень холодний, але ситий.
  • Ластівка весну розпочинає, а восени покидає.
  • На рослинах є багато павутиння — буде тепла погода.
  • Якщо побачив дві чи три веселки — варто йти до лісу по гриби.

Що не можна робити 12 вересня

  • Не можна пліткувати і лаятися.
  • Не можна ображатися і ревнувати.
  • Забороняється купувати нові речі.

Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 12 вересня

Фото: IStock

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