Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 12 вересня

Сьогодні, 12 вересня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 12 вересня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.
Який сьогодні день – 12 вересня
12 вересня — Всесвітній день журавля та Міжнародний день в’язання гачком; в Україні – День програміста та День фізкультури і спорту; у Казахстані – День сім’ї, у Канаді – День дідусів і бабусь.
Події 12 вересня у світі
Китайський гороскоп на 2022 рік за роком народження
Що чекає Україну? Гороскоп на 2022 рік для нашої країни
Яке православне (церковне) свято сьогодні
12 вересня — День пам’яті преподобного Олександра Свирського.
День ангела сьогодні – 12 вересня
День ангела (іменини) сьогодні святкують: Ангеліна, Арсеній, Василь, Гаврило, Григорій, Данило, Євгенія, Єлизавета, Єфрем, Іван, Гнат, Макар, Максим, Микола, Олександр, Олексій, Павло, Петро, Семен, Степан, Федір.
Прикмети на 12 вересня:
Що не можна робити 12 вересня
Фото: IStock